LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA 50 km di marcia | Giorgi si avvicina al bronzo

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.59: Adesso sorride Eleonora! Due bandiere per lei per unsoffertissimo 2.57:ha ancora problemi di stomaco prima del traguardo. Quanta sofferenza 2.56: Doippietta cinese nella gara femminile: secondo posto per Li Maocuo a 3’14” da Liang 2.55: Sedicesimo posto per l’azzurro Michele Antonelli che ha sofferto tantissimo nel finale 2.54:aumenta il vantaggio su Sobchuk a due km dal traguardo ed è vicinissima all’ultimo km 2.53: La cinese Liang, con una gara impeccabile, vince con 4h23’26” la medaglia d’oro 2.46: Il rumeno Mihaila completa la top ten nella gara maschile 2.45: Al km 48 3’30” di vantagtgio persu Sobchuk. L’azzurra è a 2’40” da Li, seconda 2.43: Nono posto per l’ucraino Zakalnystkyy 2.41: Settimo posto per il ...

