LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 settembre | Antonella Palmisano si stacca

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.18: Sono 18 nel gruppetto di testa, poi tre o quattro atlete sfilacciate e poi il gruppetto congiàto decisamente, Trapletti è ancora più indietro 23.17: Adesso è Bekmez a fare l’andatura, le cinesi sono davanti,sempre dietro 23.16: Liu e Bekmez davanti,ormai distanziata dal gruppo di testa che è composto da una ventina di atlete 23.14: Le cinesi alzano il ritmo eresta in fondo al gruppo. Al momento non sembra nella condizione ottimale l’italiana 23.12: Trapletti prova a riportarsi nel gruppo di testa che è composto da 33 atlete,è penultima nel gruppo 23.08:curiosamente proprio in coda al gruppo di testa. Non è proprio la posizione ideale per chi vuole fare gara da protagonista, Trapletti è giàta 23.04: Erica Rocha De Sena a fare ...

