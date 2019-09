LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 settembre | Antonella Palmisano outsider nella

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alladeidileggera, oggi domenica 29. Prosegue la rassegna a Doha,capitale del Qatar si assegnano cinque titoli in questa intensa giornata che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante con tanta carne al fuoco e tante battaglie in pista. I riflettori sono puntati in particolar modo sugli attesissimi 100 metri femminili dove dovrebbe andare in scena un’imperdibile duello tra le giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce ed Elaine Thompson ma attenzione all’inserimento dell’ivoriana Ta Lou e dell’olandese Schippers. L’Italia si gioca le sue carte20 km di marcia femminile dovevuole essere una ...

IssamTP : RT @atleticaitalia: #atletica Filippo Tortu è in #FINALE nei 100 metri ai Mondiali di #Doha2019!!! terzo in semifinale con 10.11 (+0.8) (fo… - zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia: Giorgi sempre terza dopo la crisi. Nel maschile Suzuki pri… - zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia: Giorgi nel gruppetto di testa - #Atletica #Mondiali… -