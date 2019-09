LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 settembre | 20 km marcia Tripletta cinese

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.39: Con lae con un pizzico di delusione per la prova incolore delle azzurre, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buona notte 0.38: Chiude diciassettesima Trapletti 0.37: Tredicesimo posto per Antonella Palmisano con 1’37″36, gara anonima per l’azzurra 0.34: Quarta Arenas, poi due giapponesi, Okada e Fujii 0.33: Quarto posto per De Sena 0.32: Domina Liu che chiude la sua gara in 1’32″53, secondo posto per Qieyang, terza L. Yang 0.30: Sempre più sola Liu che ha passato da poco l’ultimo km 0.28: Si ferma J. Yang ma le cinesi davanti sono tre 0.27: Liu, come da pronostico, ha attaccato e fato il vuoto. Che classe la ragazza0.25: Ecco l’attacco attesissima scontato di Liu 0.25: J. Yang sarà fermata per irregolarità nela0.23: Due cinesi davantin e due ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 29 settembre Eseosa Desalu in semifinale nei 200! Eliminato Infantino. Anto… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 29 settembre Eseosa Desalu in semifinale nei 200! Eliminato Infantino. Anto… - enricospada2 : #worldathleticschamp #Doha2019 #atletica Asta e 100 femminili, triplo maschile e 50 km di marcia. Minuto per minuto… -