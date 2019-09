“L’ho fatto per amore” Amici Celebrities | Emanuele Filiberto senza filtri | applausi a

Vicenza - la sposa bambina si ribella agli abusi : “L’ho fatto solo per mio figlio” : Dopo anni di violenze ha raccontato quanto accadeva in casa alla polizia. A soli 15 anni era stata offerta in dono dalla sua famiglia a un uomo del Bangladesh che è stato ora condannato

Temptation Island - Sabrina incinta o no? “L’ho fatto capire in tutti i modi” : Temptation Island, Sabrina Martinengo aspetta o no un figlio da Nicola Tedde? “Tesori belli, ma l’ho fatto capire già in tutti i modi” Da giorni si mormora di una possibile gravidanza di Sabrina Martinengo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island al fianco del fidanzato Nicola Tedde. La coppia, dopo aver vissuto un momento assai burrascoso […] L'articolo Temptation Island, Sabrina incinta o no? ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “L’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Rocco Hunt - dopo l’annuncio fatto a luglio (“mi ritiro) - esce il suo disco : “L’ho scritto d’impulso ma mi sono accorto di aver fatto una cazzata” : Lo scorso luglio Rocco Hunt ha agitato le acque dei social annunciando a bruciapelo: “Non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi”. Il Il motivo era legato ad un album già pronto che non usciva mai. Qualche giorno seguente il ritorno e l’annuncio dell’arrivo di “Libertà”, in uscita il 30 agosto dopo quattro anni di silenzio. Un album ricco, ben prodotto e scritto con sedici brani ricchi di denunce sociali, analisi ...