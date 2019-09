Lecce-Roma oggi su DAZN | orario d’inizio e come vederla anche in tv su SKY Le probabili

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Nel programma della sesta giornata di Serie A c’èche si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani sono reduci dal successo esterno di mercoledì sera sulla SPAL, il secondo consecutivo dopo quello sul Torino, mentre lo stesso giorno ma due ore prima i giallorossi di Paulo Fonseca hanno perso in casa con l’Atalanta, loro prima sconfitta stagionale in campionato. Nelle file dei pugliesi attacco confermato con Mancosu alle spalle di Falco e Babacar, invece Tachtsidis, Lapadula e Farias si sono allenati a parte e non dovrebbero essere della partita. In casaballottaggi in attacco tra Zaniolo e Kluivert e in difesa tra Fazio e Mancini, che torna disponibile dopo la squalifica. LEFORMAZIONI DELLA PARTITA(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, ...

OfficialASRoma : In #LecceRoma, @GBatistutaOK segnò i suoi primi due gol in Serie A in giallorosso ?? Altre curiosità in vista del m… - EsportivaTabela : Lecce x Roma: Onde assistir AO VIVO – Campeonato Italiano - sam00876 : MATCH PREDICITON URAL 1 MOSCOW 2 NAPOLI 2 Brescia 0 Roma 2 lecce 2 Leicester 3 NEW CASTLE 1 Sevilla 2 Real socieded 2 -