L' azzurra Eleonora Giorgi bronzo nella 50 km marcia

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) Prima medaglia per l'Italia ai mondiali di atletica di Doha grazie a Eleonora Giorgi che ha conquistato il bronzo50 km. di. Con un tempo di quattro ore, 29 minuti e 13 secondi, la 30enne milanese si è piazzata alle spalle delle cinesi Liang Rui, oro in 4h23:26, e della connazionale Li Maocuo, argento in 4h26:40. Quarta l'ucraina Olena Sobchuk, 4h33:38 con oltre quattro minuti di ritardo sulla Giorgi. Non hanno completato la gara le altre due azzurre Nicole Colombi e Mariavittoria Becchetti. Per la Giorgi è un bronzo da dedicare alla tenacia dopo tante sfortune. L'in un colpo solo ha sfidato avversarie, caldo, umidità e le palette dei giudici che in passato, quando gareggiava20 chilometri, l'avevano più volte fatta piangere. Su e giuùdal tracciato ricavato sulla Corniche della capitale del Qatar, in una sauna notturna di 30 ...

