Lazio-Genoa 4-0 diretta | a segno anche Immobile

Lazio-Genoa 3-0 diretta : Caicedo confeziona il tris biancoceleste : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa : torna Immobile : Formazioni ufficiali Lazio-Genoa – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel match delle 15 in campo Lazio e Genoa, la squadra di Simone Inaghi è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prestazione di San Siro è stata comunque positiva. Momento non entusiasmante per gli uomini di ...

Lazio-Genoa streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Lazio-Genoa streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Lazio-Genoa, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Probabili formazioni Lazio-Genoa : torna titolare Immobile - possibile riposo per Schone : Probabili formazioni Lazio-Genoa – La Lazio torna all’Olimpico dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Avversario sarà il Genoa, reduce da un periodo di involuzione e dallo 0-0 contro il Bologna. I biancocelesti tornano ad affidarsi ad Immobile, in difesa dovrebbe tornare titolare Radu. Andreazzoli sceglie ancora Kouamé-Pinamonti in attacco, possibile riposo per Schone. Le Probabili scelte dei due ...

Lazio-Genoa - Andrezzoli : “Calendario duro - ma i ragazzi hanno voglia”. Indicazioni su chi riposa : “Abbiamo avuto un inizio di calendario duro. Dobbiamo partire dal buono che abbiamo fatto e cercare di crescere. E’ importante basarsi sul gioco, che è la componente che può aiutare a ottenere i risultati”. Aurelio Andreazzoli mantiene l’ottimismo. Domani c’è la Lazio, “una squadra che gioca con una fisionomia ben definita e che è redditizia, grazie anche a mister Inzaghi”. Il tecnico ha detto di ...

Biglietti Lazio-Genoa - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Alle ore 15.00 di domenica 29 settembre si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma Lazio-Genoa, partita della sesta giornata di Serie A. Sarà la cinquantesima volta, per quanto riguarda il girone unico del massimo campionato italiano, che questa partita si giocherà nella Capitale, nelle precedenti sfide i biancocelesti hanno prevalso 25 volte, i rossoblu 8, i pareggi sono stati 16. Ma dal 2007-2008, cioè da quando le due squadre sono state ...

