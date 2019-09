Lavoro | premi da record in Ferrari Ai dipendenti fino a 13mila euro

Ambiente - riciclo - Lavoro e società : il Mojo festival premia i reportage fatti con lo smartphone : Sei riconoscimenti e tre menzioni speciali - tra news e narrazione - a opere di mobile journalism. Tra queste quella che l'italiana Rosa Praticò ha realizzato per Repubblica

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il Lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...

Avellino - uccise sorella 19enne : evade da casa Lavoro dopo un permesso premio : Ignazio Riccio Carabinieri e polizia sono alla ricerca di elementi che possano indirizzare le ricerche dell'ex pastore. Si teme che possa essere tornato nuovamente a Montoro per risolvere a modo suo le questioni ereditarie con i suoi familiari Era il 1997 quando Alfonso D’Aponte, pastore di 53 anni di Montoro, in provincia di Avellino, uccise la sorella Anna, una ragazza di appena 19 anni, per questioni legate all’eredità. Fu ...

Lecce - si chiudono le Giornate del Lavoro della Cgil : in diretta il dialogo tra il premier Conte e Maurizio Landini : Si chiudono al Teatro Apollo di Lecce le Giornate del lavoro della Cgil. In diretta il dialogo tra il segretario Maurizio Landini e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Lecce, si chiudono le Giornate del lavoro della Cgil: in diretta il dialogo tra il premier Conte e Maurizio Landini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Conte 2 - premier al Lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Governo - Conte : «Buon clima di Lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Conte incaricato Premier : al Lavoro per formare la squadra di Governo : (Foto Ansa) Un Governo nel segno della novità, di un’ampia stagione riformatrice. In primo piano la difesa dell’ambiente, il lavoro, l’uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, la tutela degli interessi nazionali ma in un quadro di multilateralismo. Sono i punti centrali snocciolati da Giuseppe Conte, neo-Premier incaricato oggi formalmente dal capo dello Stato Sergio Mattarella, di formare il nuovo Governo. Incarico accettato da ...

Consultazioni - Di Maio : "La Lega mi aveva proposto di diventare Premier. Non rinnego i 14 mesi di Lavoro comune" : L'incontro tra Mattarella e Di Maio è durato pochissimi minuti. Il capo politico del M5S ha confermato di aver raggiunto un'intesa con il Partito Democratico:"Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sensibilità istituzionale che ancora una volta sta dimostrando in questo delicato momento del nostro Paese"."60 milioni di italiani hanno vissuto questo agosto nell’incertezza assoluta. Gli italiani è da circa ...

Crisi di governo - Pd-M5S al tavolo : «Lavoro positivo - si va avanti». Il nodo di Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Crisi - Renzi : “Conte-bis? Non ho apprezzato il suo Lavoro - ma valutazioni su premier e coalizione spettano a Mattarella e partiti” : Tiene banco la “proposta Bettini” di un ‘governo di legislatura’. Luigi Di Maio, intercettato nei pressi di Montecitorio preferisce non rispondere alle domande sull’argomento. Mentre Matteo Renzi, che tra alcune ore terrà una conferenza stampa, dopo aver per primo lanciato una proposta di un governo di un anno, ora afferma: “Non m’impicco alle formule che riguardano i partiti politici, il punto è ...

Morto Piero Tosi - costumista e Premio Oscar - che lavorò al fianco di Visconti e Zeffirelli - : Novella Toloni Fu costumista del grande cinema italiano, firmando gli abiti dei capolavori di Luchino Visconti e non solo. Grande amico del regista Franco Zeffirelli sarà sepolto dove riposa il maestro scomparso due mesi fa Si è spento questa mattina a Roma, all'età di 92 anni, Piero Tosi costumista del grande cinema italiano. Nato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, nel 1927 Piero Tosi è stato uno dei più celebri costumisti ...

