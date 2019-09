Lavorare in mare? Grimaldi Lines assume personale di bordo e non solo | ecco come

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) Opportunità di lavoro interessanti per chi desidera entrare a far parte di una delle compagnie di navigazione italiane più note. Laè infatti alla ricerca di nuovodare nondelle navi ma anche nei propri uffici presenti in diverse città italiane.i profili richiesti.

Chris7agr : RT @stbouillard7: Lavorare lavorare lavorare... Preferisco il rumore del mare.. Certo ! #ugonespolo #palazzoreale #Milano ? - fortfortder : @Carla12049732 E brutto lavorare di domenica specialmente quando fa caldo che potresti andare al mare, qua fa ancora caldo - resistenza4 : @GregoriodeFalco Pure schettino era in mare...vai a lavorare fannullone! -