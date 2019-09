Lago di Garda | ragazzo di 20 anni muore durante un'immersione

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2019) Un giovane subacqueo è morto neldi, mentre faceva un'assieme al padre a Torri del Benaco, in provincia di Verona. La vittima aveva 20. Il, residente a Verona, è stato soccorso da un altro sub che si trovava nelle vicinanze, che l'ha riportato a galla. Sul posto sono giunti i medici del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza esito. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente.

