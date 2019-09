La vittoria di Kurz nasconde un limite intrinseco della sua indiscussa leadership

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Ladi Sebastianalle elezioni austriache ha le sembianze di un piccolo trionfo. Il giovane prodigiopolitica tedesca ha raggiunto, con il suo partito (ÖVP), il 37 per cento di voti: oltre il 5 per cento in più rispetto alle elezioni di due anni fa, +15 per cento rispetto ai socialdemocratici, fermi al 21.8, e oltre venti punti percentuale in più rispetto alla destraFPÖ, scesa al 16 per cento. Un risultato atteso anche se non in queste proporzioni. Ottimo anche il risultato dei Verdi che tornano in Parlamento con 14.3 per cento e dei liberali di Neos (7.5). Ladi, tuttavia, unsua. In virtù del sistema proporzionale austriaco il leader dei popolari austriaci è oggi costretto a trovare un alleato di governo per poter formare una maggioranza. Una sfida ...

