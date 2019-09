La terza vita di Jaron Lanier Parla l’inventore della realtà virtuale

La strada di Casa 2 - terza Puntata : Irene si è Tolta la Vita! : La strada di Casa 2, Terza Puntata : una verità scioccante su Irene si fa strada , anche se non convince davvero Lorenzo. Intanto i guai sono in vista anche per Federico e per Gloria, che accusano problemi di salute seri. Le anticipazioni della Terza Puntata de La strada di Casa sono davvero sconvolgenti. Infatti tra i tanti colpi di scena che caratterizzano questa nuova Puntata , ce n’è anche uno legato alla scomparsa di Irene . Il mistero ...

Serie A - la tecnologia evita le figuracce nella terza giornata : a Genova il buio in sala…VAR : La terza giornata di Serie A si concluderà questa sera con il posticipo tra Torino e Lecce. Ma tanto è già andato in scena, dal pareggio della Juventus a Firenze alla sconfitta della Lazio a Ferrara contro la Spal, passando per le vittorie di Inter e Roma per arrivare a quella del Milan a Verona. Ma il protagonista assoluto del terzo turno di campionato è il VAR. La tecnologia è intervenuta come mai aveva fatto nei precedenti due turni. Un ...