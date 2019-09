La settimana del campionato in Groenlandia

Come sono andati sui social i Fridays for future (e gli altri temi della settimana) : Fridays for future: in 160 piazze italiane si sciopera per il clima, riempite da un'onda verde di giovani che rivendicano il futuro: “Il mondo è nostro, ce lo riprendiamo!”. Un milione di partecipanti stimati (dato fornito da Gianfranco Mascia di Fridays For future) solo in Italia, invocando il diritto di vivere in un mondo meno inquinato e più sostenibile. L'attivista Greta Thunberg dal Canada: “Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando”. ...

Previsioni astrologiche della settimana fino al 6 ottobre : emozioni per il Sagittario : La prima settimana del mese di ottobre è in arrivo. Scopriamo le Previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni nel periodo compreso tra lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre 2019. Ariete: con Venere in opposizione non sarà semplice controllare i rapporti sentimentali. Nel concludersi del periodo è possibile che siate estremamente polemici. Nel lavoro, chi ha iniziato da poco un progetto dovrà sistemare ...

Fashion Week 2019 : tutto quello che ci resta della settimana della moda : Fashion blogger, influencer, esperte di tendenze, Fashion testimonials. Chiamatele pure come meglio credete. Sono sempre loro, i volti più noti del mondo social. Con i loro sorrisi finti e smaglianti, appaiono inevitabilmente in primo piano appena scorriamo la gallery del nostro Instagram. Divenute famose per chissà quali meriti (o demeriti), oggi, tra la gente, godono sicuramente di un consenso maggiore rispetto a quello ottenuto dagli ultimi 3 ...

Il «debutto» di Archie Harrison in Sudafrica e le altre storie della settimana : Le storie della settimana (23-27 settembre)Le storie della settimana (23-27 settembre)Le storie della settimana (23-27 settembre)Il secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaLe storie della settimana (23-27 settembre)Le storie della settimana (23-27 settembre)Le storie della settimana (23-27 settembre)Meghan Markle in visita a mothers2mothersLe storie della settimana (23-27 settembre)Le storie della settimana (23-27 settembre)Torna ...

Branko - oroscopo della settimana : previsioni inizio ottobre 2019 : oroscopo Branko settimanale di inizio ottobre: previsioni dal 30 settembre in poi Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima, da lunedì 30 settembre al primo weekend di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Luna difficile, sabato 5, per i nati sotto il segno dell’Ariete, ai quali ...

Gli uomini meglio vestiti della settimana : Questa settimana, per selezionare gli uomini meglio vestiti c'è stato il vero e proprio imbarazzo della scelta. Prima che il popolo della moda si spostasse a Parigi per l'ultima tappa delle sfilate di questo fashion month, la settimana della moda di Milano ha chiuso i battenti con la terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards al Teatro alla Scala: tantissime le star sul tappeto verde, tra cui l'elegantissimo Dylan Sprouse ...

Oroscopo della prima settimana di ottobre : il Capricorno deve staccare la spina : Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora. Per il Capricorno, ...

L'oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Vergine : Gemelli 'voto 8' : L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 1° ottobre 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla settimana compresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese, ottobre. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Guida Fortnite 10 : dove trovare la Stella Segreta della settimana 9 : Fortnite 10 è ormai entrato nel vivo. Anzi, è quasi pronto a lasciare spazio a tutte le novità - tutte ancora avvolte nel mistero e solo al centro di qualche inevitabile voce di corridoio - della undicesima stagione. Tra controversi robot e un recente crossover con la leggenda dell'Uomo Pipistrello, la Battaglia Reale a marchio Epic Games guarda costantemente al futuro, mettendo sul piatto contenuti sempre freschi per tutti gli appassionati su ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Nel nome del padre verde. Nessun complotto. Dietro Greta Thunberg c’è la formidabile utopia svedese del millennio sostenibile. Parla Kajsa N

Oroscopo del fine settimana - 28 e 29 settembre : Venere sottotono - Pesci riflessivo : Il fine settimana è finalmente arrivato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese? Saranno due giornate leggermente sottotono per la Vergine, per la quale già durante le giornate precedenti è iniziato un buon momento di recupero riguardante tanto l'amore quanto gli affari. Sarà un periodo faticoso per il Cancro, mentre i Pesci preferiranno ritagliare dei momenti solo per sé e riordinare le idee. ...

Il batterio New Delhi continua ad espandersi : altri 12 casi in una settimana : Costanza Tosi Dai dati forniti dall'Agenzia regionale di sanità (Ars) salgono a 102 i casi di infezione da New Delhi Il batterio killer che negli ultimi mesi ha colpito gli ospedali della Toscana continua a diffondersi. Sale il numero dei casi e aumentano le vittime. A dimostrarlo sono i dati forniti dall'Agenzia regionale di sanità (Ars) che riportano, nel monitoraggio settimanale, i numeri delle ultime valutazioni: 102 i casi di ...

Previsioni astrali della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre : Cancro e Leone favoriti : La settimana che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre sarà particolarmente fortunata per i nati sotto i segni zodiacali di Leone e Cancro. I primi saranno molto favoriti nel settore lavorativo, mentre i secondi riceveranno grandi soddisfazioni in campo amoroso-sentimentale. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà una settimana molto rosea e fortunata per il vostro segno zodiacale. Riuscirete a ...

Sondaggi elettorali EMG - Italia Viva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, ...