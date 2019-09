La Repubblica rifiuta l' odio e la volontà di potenza | dice Mattarella

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) "Laè nata da questo riscatto popolare, dal rifiuto dell'e delladi, dalla resistenza all'ideologia di sopraffazione e di violenza" ha detto il Presidente della, Sergio, in un passaggio della dichiarazione diffusa nel 75esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto. "Le basine sono iscritte in una comunità nazionale legata da spirito di solidarietà, che sa riconoscere il bene comune, trovando l'unità nei momenti decisivi e facendosi promotrice di pace e cooperazione. Non più un nazionalismo che esaspera i contrasti: così nel dopoguerra è sorta l'Europa l'unita nella diversità".

