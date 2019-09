La moglie trascura i figli e non prepara più da mangiare per stare sempre al cellulare

Fonte : baritalianews

(Di domenica 29 settembre 2019) In India in un piccolo paesino chiamato Gurgaon un uomo ha strangolato, mentre dormiva, ladi 32 anni. L’uomo che si chiama Hariom ha giustificato l’omicidio dicendo che nell’ultimo periodo laLuxmi lova molto perché era“impegnata” su WhatApp o Facebook. A chiamare la Polizia è stato il suocero di Hariom che si è recato a casa dell’uomo e lo ha trovato in stato di choc seduto accanto a letto dove giaceva morta strangolata la. I due erano sposati da parecchi anni. L’uomo, interrogato dalla Polizia, ha detto che negli ultimi mesi suaera cambiata, per passare diverse ore alva i. La donna nonva più nulla da, non accompagnava i bambini a scuola e ogni giorno litigava con il marito. I due bambini ,rispettivamente di 8 e 10 anni, erano stati costretti a andare in collegio per la ...

