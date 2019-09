Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Ilnon è solo roba che interessa il calcio, ma anche la Formula 1. Lo scopriamo da La Stampa.tecnici informatici del teamsono stati cacciati (etreti) con l’accusa di. Hanno definito un collega “terrorista islamico del c…”. Ihanno organizzato un sondaggio per stabilire quando, la vittima dei loro insulti, avrebbe interrotto il digiuno per il Ramadan. Così si è scoperto il tutto. E’ subito scattata l’inchiesta, che, ad inizio agosto, ha portato almento dei. Provvedimento confermato la scorsa settimana in appello. Una fonte interna, citata dal Sun, parla di anni di vessazioni nei confronti del malcapitato, da parte dei 4ti e definisce l’accaduto “un caso orribile di bullismo razzista”.-Amg ha commentato: “Un’inchiesta interna ha ...

napolista : La Mercedes licenzia quattro dipendenti (e ne sanziona altri 3) per razzismo Lo racconta La Stampa. Hanno definito… - zluca2 : RT @Corriere: F1, razzismo e bullismo: Mercedes licenzia quattro dipendenti - Alessia10193630 : RT @Corriere: F1, razzismo e bullismo: Mercedes licenzia quattro dipendenti -