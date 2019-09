Juventus | squadra già al lavoro in vista della Champions | Alex Sandro è tornato a Torino

Juventus - Moggi : 'È la solita squadra di Allegri' : Questo pomeriggio, la Juventus inizierà a preparare la gara di sabato alle 15 contro la Spal. La sfida contro i ferraresi metterà Maurizio Sarri in condizione di dover fare molte rotazioni e alcune saranno forzate poiché sugli esterni di difesa ha a disposizione un solo terzino ovvero Juan Cuadrado. Il tecnico sta cercando di impartire la sua impronta alla Juve anche se questo è un processo che richiede un po' di tempo. Per molti ancora non si ...

Andrea Barzagli torna alla Juventus : sarà collaboratore tecnico della prima squadra : Andrea Barzagli torna alla Juventus. Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi dalla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra, ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della gara contro il Brescia : La Juventus, ieri, ha battuto per 2-1 il Verona. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo successo, visto che martedì saranno di nuovo in campo per affrontare il Brescia nel turno infrasettimanale di campionato. Questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa proprio per mettere nel mirino la sfida di martedì sera. Chi ha giocato ieri ovviamente si è dedicato ad un lavoro di scarico. Domani, per la Juve sarà già giorno di ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Juventus - rivoluzione in corso : la squadra di Maurizio Sarri è bella - sarà anche possibile? : Anziché pretendere che la Juve sia già a immagine e somiglianza di Sarri bisognerebbe valutare il fatto che non abbia fretta di cambiare. Nel calcio il tempo non si compra ed è necessario per organizzare una rivoluzione come quella bianconera: Sarri è l' antitesi di Allegri nel modo di pensare il gi

Juventus - Sarri avrebbe bocciato Dybala : 'La squadra non è ancora pronta al turnover' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, dopo il buon esordio stagionale in Champions League grazie ad una prestazione efficace contro l'Atletico Madrid, 'rovinata' da alcuni errori difensivi sulle palle inattive. Nel post partita Maurizio Sarri è si è detto soddisfatto della partita dei 'suoi' ragazzi, ma dispiaciuto per come sono arrivati i gol subiti. Un problema a cui, secondo il commentatore di Sky Sport Fabio ...

Juventus - bianconeri rientrati da Madrid : squadra subito al lavoro : Questa mattina, la Juventus ha lasciato Madrid per tornare a Torino. Una volta rientrata a Torino la squadra si è immediatamente diretta alla Continassa per iniziare a preparare la partita contro il Verona. Il calendario della Juve è davvero serrato visto che i ragazzi di Maurizio Sarri saranno nuovamente in campo sabato alle 18. Dunque il tecnico toscano contro i gialloblù potrebbe fare qualche cambio e non è escluso che li faccia in tutti i ...

Fiorentina - Commisso conferma la fiducia a Montella : “contro la Juventus ha mostrato una bella squadra” : Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per Vincenzo Montella Un punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro la Juventus al termine di un match giocato ottimamente dalla Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china. Mauro ...

Atletico-Juventus - Sarri : “Squadra non pronta per rotazione. Pjanic…” : “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato, poi è la prima e può sempre indirizzare il girone”. Esordisce così ai microfoni di Sky il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa dell’Atletico Madrid. “Pjanic è a disposizione, vedremo se giocherà dall’inizio o no. Non ha problemi muscolari, quindi è disponibile. La ...

Juventus - i tifosi organizzati non sosterranno la squadra a Madrid per protesta contro gli arresti dei capi ultras : I tifosi della Juventus non sosterranno l’undici di Maurizio Sarri nella trasferta di domani, mercoledì 18 settembre, a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Lo spicchio dello stadio Wanda Metropolitano destinato ai supporters bianconeri per la prima partita del girone di Champions, quindi, resterà vuoto. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di ...

Arrestati 12 capi ultras della Juventus : ricattavano la squadra dopo la revoca dei privilegi : L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura di Torino, coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: 'Drughi', 'Tradizione-Antichi valori', 'Viking', 'Nucleo 1985' e 'Quelli... di via Filadelfia'. Le accuse: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.Continua a leggere

Juventus - Bonucci : 'La squadra ha dimostrato carattere' : Quello di oggi è stato un pomeriggio molto complicato per la Juventus che in quel di Firenze ha pareggiato per 0-0 contro la squadra di Montella. I bianconeri hanno dovuto fare anche diversi cambi forzati a causa di alcuni problemi fisici e Douglas Costa e Miralem Pjanic hanno chiesto il cambio già nel primo tempo, mentre Danilo è uscito nella seconda frazione di gioco a causa dei crampi. Questi cambi forzati non hanno aiutato Maurizio Sarri ad ...

Juventus - solo la squadra titolare guadagna come i tre club neopromossi : Quando si parla di stipendi dei calciatori, una premessa è d' obbligo: Cristiano Ronaldo è fuori categoria, in quanto i suoi 31 milioni netti all' anno sono giustificati da quello che rappresenta dentro e fuori dal campo. Ciò non cambia che la Juventus sia la regina incontrastata della Serie A in ma