Juventus | salta l’addio di Mandzukic | adesso cambia il suo futuro

(Di domenica 29 settembre 2019)– Ancora fermo a quota zero presenze stagionali e, come annunciato da Sarri, in disparte in accordo con la società, Marioè alla ricerca di un club dal quale ripartire ma, con il passare delle ore, si fa sempre più concreta un’ipotesi fino a pochi giorni fa difficilmente preventivabile: la permanenza allaalmeno fino a gennaio. Per l’attaccante croato, che è stato anche escluso dalla lista UEFA stilata dai bianconeri, nell’ultimo mese si è parlato con insistenza di un suo trasferimento in Qatar ma, la società che sembrava più vicina a prelevarlo, l’Al-Rayyan, ha ufficialmente annunciato la fine delle trattative. L’ha fatto attraverso un post pubblicato attraverso il suo profilo ufficiale Twitter.resta? In attesa di capire se altri club tenteranno un assalto finale nelle prossime ore (la sessione di calciomercato in Qatar chiude il ...

