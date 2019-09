Juventus | nome a sorpresa! Paratici sul terzino del Real Madrid

Mercato Juventus : colpo definito. Paratici sul fenomeno Haland : Mercato Juventus – Nonostante la sessione di calcioMercato si sia da poco conclusa e c’è da pensare alle questioni di campo, in casa Juventus si pensa a rinforzare la rosa. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese avrebbe messo nel mirino uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico globare. Il nome, potrebbe lasciare sbigottiti i non addetti ai lavori, ma da più parti arrivano conferme sulle ...

In casa Juventus è pronto il dopo Szczesny. Nome importante per la porta : Juventus – I bianconeri sono sempre più decisi a fare sul serio e rinforzare una rosa già forte di suo, ma che può certamente essere migliorata. La dirigenza è già a lavoro con uno sguardo al futuro ed ha messo nel mirino nomi di primissimo ordine. Paratici e soci sono pronti a sfruttare le occasioni […] More

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del Chelsea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c’è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l’accordo con […] More

Mercato Juventus : nome a sorpresa dell’ultim’ora per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Dopo la vittoria sul Napoli, la dirigenza bianconera è tornata a concentrarsi sul calcioMercato. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative, ma c’è da sostituire lo sfortunato Chiellini. L’infortunio del capitano bianconero ha cambiato le carte in tavola della dirigenza, chiudendo così le porte alla possibile partenza di uno tra Demiral e […] More

Juventus - il fenomeno bianconero si sfoga : “Non mi aspettavo la panchina” : Juventus – La Juventus sbanca Parma, ma deve fare i conti col broncio di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, arrivato in pompa magna dall’Ajax nel mercato estivo, è rimasto fuori dagli 11 scelti da Sarri al ‘Tardini’ e dopo il match ha confessato la propria amarezza ad ‘AD’. “Avrei preferito giocare. Non ero riuscito a captare nulla dagli […] More

Mercato Juventus : Rugani - entra un altro nome nella trattativa : Mercato Juventus: entra un nuovo nome nella trattativa per portare il difensore centrale azzurro Daniele Rugani alla Roma. Allo stato attuale lo scambio non è ancora definitivamente saltato ma è in stand-by: sia la fredda accoglienza della piazza all’annuncio delle trattative per il difensore che le cifre e le contropartite richieste non convincono pienamente Petrachi, […] More

Calciomercato Juventus : arriva la cessione importante - nome a sorpresa : Calciomercato Juventus – arrivano novità importanti da parte del Corriere della Sera. La società bianconera, è a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico toscano Maurizio Sarri; è necessario fare cassa, così la dirigenza è a lavoro ed attende con ansia l’offerta giusta. Il PSG fa sul serio e pensa non soltanto a […] More

Calciomercato Juventus - dalla Francia : “Nome nuovo per l’attacco - si pensa a Moussa Dembelé” : Calciomercato Juventus – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento per Moussa Dembelé. I campioni d’Italia – scrive ...

Juventus - nuovo nome per la fascia : affare da 40 milioni : Juventus – Nel mirino del club bianconero Alex Telles. Il brasiliano del Porto, ex esterno dell’Inter di Mancini, può vestire il bianconero. Con Pellegrini di ritorno a Cagliari e il solo Alex Sandro “arruolabile” sulla corsia mancina, urge tornare sul mercato. Telles è stato uno dei migliori laterali di sinistra dell’ultima stagione. Il costo del […] More