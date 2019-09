Ius culturae | Morani Pd e il relatore Brescia M5S frenano

Enrico Letta - chiede al nuovo governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

C'è stato un vertice notturno su manovra e Ius Culturae : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non è la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 settembre. Ma le pressioni affinché l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ...

Governo già in tilt : manovra e Ius culturae - tensione Pd-M5s : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il Governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non e' la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Cdm che si terra' nel pomeriggio. Ma le pressioni affinche' l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono ...

Ius culturae - Di Maio : «Oggi non è una priorità». Anche il Pd frena : Lo ius culturae «non è oggi una priorità». Lo afferma il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio a 'Non è l'Arenà su La7,...

Ius culturae - Morani frena : “Sacrosanto - ma parlarne ora è un errore - paese troppo diviso” : L’iter riparte il 3 ottobre in commissione Affari costituzionali e nella maggioranza si è aperto il dibattito. L’idea di rimettere sul tavolo lo ius culturae, il diritto a chiedere e ottenere la cittadinanza dopo aver completato con successo un determinato ciclo di studi, lanciata dal pentastellato Giuseppe Brescia non convince molti nel Partito democratico. Nel giorno in cui lo stesso relatore frena – “Siamo ben lontani ...

Ius culturae - Morani (Pd) : “È un errore riprendere il dibattito sulla legge - ora non sarebbe capita” : Alessia Morani, deputata Pd e sottosegretario al Mise, lancia un appello affinché si rimandi la discussione sullo Ius culturae: "Il Paese è profondamente diviso sul tema dell'immigrazione e non basterà approvare una legge sullo ius culturae per eliminare le tossine del razzismo inoculate da Salvini".Continua a leggere

Cittadinanza - il 3 ottobre alla Camera parte la discussione sullo Ius culturae : Il 3 ottobre in Commissione Affari Costituzionali riparte la discussione sullo ius culturae e altre soluzioni in merito alla Cittadinanza per gli stranieri. Dovrebbe essere una discussione trasversale all’arco parlamentare perché precedentemente una prima relazione era stata firmata da Laura Boldrini (oggi nel PD) e successivamente un altro testo a firma Polverini (Forza Italia) introduceva la discussione sullo ius culturae. Giuseppe Brescia ...

Ius culturae - Salvini : «La cittadinanza non è un biglietto del luna park» : Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando della proposta di legge sulla ius culturae che ha ripreso il suo iter parlamentare alla Camera, ha espresso il suo pensiero fortemente critico «La...

Ius culturae - la fronda in Forza Italia : ecco chi vuole la cittadinanza automatica ai migranti : "Siamo ancora all'inizio" dice Giuseppe Brescia, pentastellato, presidente della commissione Affari costituzionali che ha annunciato che dal 3 ottobre alla Camera si discuterà lo ius Culturae. Oltre al testo a prima firma di Laura Boldrini (che all'epoca della stesura era di Liberi e uguali) ne spun

Ius culturae - intesa M5S-Pd. «Cittadinanza dopo il ciclo di studi» : L'ultima volta che se ne era parlato era stato a fine ottobre scorso, praticamente un anno fa. E, tra l'altro, non si era andati oltre quello che in gergo si chiama l'incardinamento,...

Ius culturae - Meloni insorge : referendum : 12.30 "Il governo giallo-rosso non ha ancora capito se riuscirà a impedire l'aumento dell'Iva dal 1° gennaio 2020, in compenso si è occupato di mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati". Lo dice la leader di FdI, Meloni, a proposito del cosiddetto "Ius Culturae". "Contro questa vergogna,Fratelli d'Italia è già mobilitata. Chiederemo al presidente della Repubblica di fermare questo scempio", dice Meloni e ...

Torna Ius culturae - maggioranza lo fa ripartire alla Camera : Abbandonata sul finire della scorsa legislatura a causa delle divisioni interne alla maggioranza, la questione della concessione della cittadinanza agli immigrati Torna d'attualita' e si profila l'ipotesi di un accordo tra i partiti della maggioranza, da verificare sui testi che si discuteranno in Commissione. Il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, il grillino Giuseppe Brescia, ha annunciato infatti con una nota, ...

Ius culturae - riparte il ddl alla Camera : M5S e Pd uniti - gelo nel centrodestra : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Ius culturae - possibile accordo M5S-Pd : si studia la riforma : Con il nuovo Governo in carica riprenderà la discussione sullo Ius Culturae che, per anni, sia i sostenitori che i detrattori di questa riforma hanno impropriamente chiamato Ius Soli, creando non poca confusione. In realtà, infatti, già la riforma sulla quale il parlamento stava lavorando durante i Governi Letta, Renzi e Gentiloni non ha mai previsto la concessione della cittadinanza italiana a tutti i bambini nati in Italia.Cittadinanza: la ...