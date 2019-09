Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato | battaglia per far trasferire il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzitradurre l’avvicinamento a Forzae l’allontanamento dal partito che ha guidato per 4 anni in un vero e proprio trasloco nelle Aule dicostringendo al trasferimento di decine e decine di parlamentari. Il Corriere della Sera infatti racconta che negli ultimi giorni i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, la prima aiutata anche dal vicepresidente a Montecitorio Ettore Rosato, stanno dandonegli uffici di presidenza per ottenere per i gruppi parlamentari di...

marattin : Italia Viva ha fatto nascere questo governo anche per evitare l’aumento dell’Iva. Non c’è nessuna ragione per aumen… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre: Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi, di… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Forza Italia Viva: Renzi uguale a B. continua a leggere il Fatto: -