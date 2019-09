Italia viva punta Forza Italia | l’obiettivo di Renzi e Boschi è l’eredità di Berlusconi

Sondaggi TP : Italia viva al 5 - 5%. PD si sposta a sinistra : Sondaggi TP: Italia Viva al 5,5%. PD si sposta a sinistra Sondaggi TP: Italia Viva parte dal 5,5%. PD si sposta a sinistra Termometro Politico ha sondato, per Coffee Break (La7) le opinioni degli Italiani sui temi più importanti del momento (oltre alla canonica rilevazione sulle intenzioni di voto). Qui, trovi il penultimo Sondaggio esclusivo di Termometro Politico per Coffee Break, pubblicato il 20 settembre 2019. Sondaggi elettorali ...

Italia viva - Boschi non chiude a uomini di Berlusconi : 'Loro a disagio con Salvini' : Italia Viva è il soggetto politico nato dalla fuoriuscita di Renzi e dei suoi fedelissimi dal Partito Democratico. C'è attesa di conoscere quanto realmente il nuovo partito valga in termini di consenso elettorale, sebbene i sondaggi, al momento, lo valutino attorno al 4%. Molto prima, probabilmente ,si scoprirà quanto il nuovo partito sposterà gli equilibri in Parlamento, considerato che, qualora il numero di parlamentari aderenti dovesse essere ...

Maria Elena Boschi a L'intervista di Maria Latella : "Ci sono molti parlamentari interessati a Italia Viva" : Smentisce le voci di arrivi di parlamentari di Forza Italia guidati da Mara Carfagna - "non sono vere, lo ha confermato la stessa vicepresidente Carfagna qualche giorno fa - ma Maria Elena Boschi, ospite di Maria Latella a L'intervista su SkyTg24, annuncia che "ci sono dei parlamentari di varie forz

Renzi e Salvini più concorrenti che avversari (Italia viva guarda a destra) : Le parole di Matteo Renzi “in difesa” di Silvio Berlusconi sono solo la punta di dell’iceberg.Per questo ha senso indagare da subito l’essenza profonda del nuovo movimento politico dell’ex premier toscano, essenza profonda che (probabilmente) risulterà determinate per indicarne le possibilità di successo.Per fare questo ci viene in soccorso un elemento di carattere semantico a mio avviso estremamente ...

Italia viva - Boschi contro la tassa sulle merendine : “Non condivido. Meglio insegnare ai ragazzi di mangiare sano” : “No, non condivido la proposta di tassare le merendine lanciata dal ministro dell’Istruzione, perché non condivido l’idea di alzare necessariamente le tasse per poter fare qualcosa. In un Paese in cui le tasse sono già altissime dobbiamo evitare che aumentino ancora”. Parole di Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Itala Viva, intervenuta a L’Intervista di Maria Latella su SkyTg24. “Il tema di educazione alimentare è un ...

Italia viva : Faraone - 'partito con leadership forte - sinistra che ci attacca fuori da storia' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "'Italia Viva è un partito personale'. Ossessivamente ce lo sentiamo ripetere. Prodi, Zingaretti, oggi Martina, D’Alema, solo per citarne alcuni. Addirittura quest’ultimo, dall’alto delle sue percentuali a due cifre, ci paragone al Partito Repubblicano, lui, il Turigli

Italia viva : Faraone - 'nuovi ingressi nel Pd bastano per giustificare nuovo partito' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "A proposito di idee, da queste è nata Italia Viva. Eravamo stanchi di vedercele annacquate in un contenitore indistinto a cui aderiscono a distanza di qualche ora, una dopo l’altra, Boldrini, Bindi, Lorenzin, tutte insieme appassionatamente. Anche questo basta da solo

Sondaggi elettorali : calano Salvini e PD - scende anche M5S - Italia viva di Renzi al 4 - 8% : L'ex leader Dem Matteo Renzi può sicuramente gongolare, in pochi avrebbero infatti scommesso che la sua nuova creatura, già appena nata e ancora in fasce, potesse attestarsi su un risultato così ampiamente soddisfacente. In pochi, certo, tranne forse lui che, da politico scaltro e sicuramente poco impulsivo, ben sapeva cosa stava andando a fare. Così, stando a quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici del 28 settembre, realizzati ...

Padoan pronto a lasciare Pd per Renzi : con Italia viva “più sintonia” : "Una cosa che mi ha fatto molto male, mi spiace davvero che ci sia stata una scissione, mi chiedo continuamente se allo stato dei fatti tutto il centrosinistra sia più debole. Anche se Matteo direbbe che è più forte perché rosicchia qualche altra percentuale di voto altrove". Lo dice l'ex-ministro Pier Carlo Padoan a proposito della scissione di Matteo Renzi. Renzi le ha chiesto di entrare in 'Italia Viva'? "No, non me lo chiesto. Credo per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre : Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi - di cui non sa nulla : La sparata Renzi fa il Caimano e “assolve” l’ex Cav. sulle stragi di mafia Sfida aperta a magistrati e sentenze – Il capo di Italia Viva attacca i pm di Firenze (che processano i suoi genitori) e spaccia per assolto il prescritto Papa di Marco Lillo Italia Morta di Marco Travaglio Munitevi di un bel sacchetto da vomito e leggete qua: “…Vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi ...

Sondaggi politici - Italia viva di Renzi (4 - 3%) è il partito che cresce di più nell’ultima settimana : Il Sondaggio realizzato da Monitor Italia, frutto della collaborazione tra Agenzia Dire e l'istituto Tecnè, mostra come il partito di Renzi, Italia Viva, sia quello che è cresciuto di più negli ultimi sette giorni: +0,7%. Mentre la Lega è il partito che ha perso di più: -1% rispetto al 20 settembre.Continua a leggere

Fuga dal M5S verso Italia viva e Lega : timori di altri addii tra senatori e deputati : Circolano a Palazzo Madama i nomi di Ugo Grassi e Lello Ciampolillo. Cataldo Mininno smentisce invece ogni tentazione

Matteo Renzi - colpo alle casse del Pd : nasce Italia viva - i dem perdono 3 milioni di euro : Alla fin fine, poi, è sempre una questione di schei, di soldi, di dinero, di dindi, di money. Matteo Renzi s' avventura nella scissione "più dolorosa dal Pd" degli ultimi anni; e si scopre che il dolore del Partito Democratico, il "profondo vulnus alla democrazia interna" non era, in realtà, uno squ

Sondaggi elettorali EMG - Italia viva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, ...