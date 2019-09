Inter | per Ravezzani Lukaku | Lautaro e Sanchez sono al di sotto delle loro potenzialità

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) L'conferma di essere unasquadre più in forma del momento. I nerazzurri hanno archiviato anche la pratica Sampdoria, battendo i blucerchiati nell'anticipo della sesta giornata e restando in testa alla classifica a punteggio pieno, con diciotto punti. Un risultato importante, frutto di una prova di forza notevole visto che la squadra di Antonio Conte era rimasta in dieci uomini al primo minuto del secondo tempo per l'espulsione di Alexis. Cileno autore di una prestazione dalle due facce: positiva nel primo tempo e autore del suo primo gol in nerazzurro, negativa nel secondo tempo con l'espulsione ingenua per simulazione. I tre bocciati L', archiviata la pratica Sampdoria, pensa già ai prossimi impegni. Nerazzurri cheattesi da due gare cruciali per il proseguo della stagione. Mercoledì la squadra di Antonio Conte sarà di scena al Camp Nou di Barcellona in ...

Inter : ???????????? | 22'- ARIGGOOOOL! ???? ???? ???? ???? ???? ???? Due gol in due minuti! Destro di @stefanosensi12 , devia sott… - gaglio94 : Così. A modo nostro. Partita dopo partita. Pronti per la prossima battaglia... ???????? @inter - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 iniziali scelti da Antonio Conte per #SampdoriaInter ?????? -