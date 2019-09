Incidenti stradali | tre giovani perdono la vita a Ferrara | una morta anche a Monza

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Sulle strade italiane quello di fine settembre è stato un altro fine settimana tragico: quattrohanno perso laa causa di due diversiche sono avvenuti tra venerdì e sabato, rispettivamente nei pressi die in Brianza. A perdere lasono stati in entrambi i casi deipoco più che ventenni. Soltanto un ragazzo è riuscito a salvarsi, rimanendo comunque ferito: si tratta del conducente dell'auto sulla quale hanno perso latre persone ache è stato poi fermato poiché positivo all'alcol test. Incidente stradale a: tre morti e un ferito Una serata trascorsa all'insegna del divertimento in discoteca si è trasformata in tragedia per quattro ragazzi e per le loro famiglie. Un incidentele causato dal violentissimo impatto con un grosso albero ha causato la morte di treragazzi poco più che ventenni mentre ...

PierluigiVinai : @matteosalvinimi @coldiretti non solo per i contadini, provocano incidenti stradali a ripetizione, addirittura, ult… - ProgettoSusan : Fra le tante orribili facezie (chiamiamole così per non usare parole sconvenienti) leggo post in cui si accusa Caro… - Librimondadori : Gli alberi proteggono. Non solo in senso figurativo: l'Accademia dei Georgofili di Firenze ha presentato una ricerc… -