Incidente Ferrara | i 3 giovani morti lavoravano insieme | “Manuel e Miriam sognavano

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) Giulio Nali, Manuel Signorini eBerselli avevano tra i ventuno e i ventotto anni. Colleghi in un supermercato di, sonodopo che l'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero a Vigarano Mainarda (). La sorella di Manuel: “Chi guida non deve bere, soprattutto se in macchina non è da solo”.

egitto86 : RT @Corriere: L’incidente di Ferrara, i tre colleghi diventati amici. «Il sogno di Manuel, a Londra c... - infoitinterno : Incidente Ferrara, tre ragazzi morti. Famiglie distrutte: 'Avevano la vita davanti' - LauraAluisi : Ancora tragedie per guida in stato di ebbrezza. Mi chiedo: dei 4 nessuno era in condizioni di portare gli altri a c… -