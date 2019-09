In Umbria il Pd ‘imita’ il M5s | una penale di 30mila euro per chi cambia partito

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) In vista delle regionali del prossimo 27 ottobre, i candidati dem in corsa per il consiglio regionale dell'hanno firmato un contratto con ilDemocratico: gli eletti che decideranno di lasciare ilprima di fine legislatura dovranno versare alla segreteria regionale trentamila

nino_pitrone : #Umbria, il #Pd imita i grillini: «Penale di 30.000 euro per chi cambierà casacca» - PerugiaViVa : RT @CorcianOnline: Crozza imita #Cucinelli: “La sua #Imitazione è stata un grande dono” - CorcianOnline : Crozza imita #Cucinelli: “La sua #Imitazione è stata un grande dono” -