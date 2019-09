Fonte : motorinolimits

(Di domenica 29 settembre 2019) In, quarta pole consecutiva per Charles Leclerc su, che ha superato il Q2 con pneumatici C4 soft, poi usati per tutto il Q3. Diversaper i due piloti, che hanno superato il Q2 su medium, mescola con cui partiranno in gara. Seconda posizione per Lewis Hamilton () davanti a Sebastian Vettel … L'articolo InperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia - MotoriNoLimits : In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia - infoitsport : Formula 1/ Gp Russia 2019, Minardi: sarà duello Ferrari-Mercedes! (esclusiva) -