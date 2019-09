In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre | Il Pd come i 5Stelle | scopre le multe

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Settembre : : L’intervista “Prescrizione: niente melina. Disposto a incontrare Renzi” Alfonso Bonafede – Il Guardasigilli del M5S: “Col Pd partiamo da posizioni differenti, ma non accetto che si perda tempo sulla riforma della giustizia” di Luca De Carolis Ripetizioni per somari di Marco Travaglio Com’era prevedibile, soprattutto da lui, il violento attacco di Renzi alla Procura di Firenze che indaga sull’ipotesi di B. e Dell’Utri mandanti esterni ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in Edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre : Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi - di cui non sa nulla : La sparata Renzi fa il Caimano e “assolve” l’ex Cav. sulle stragi di mafia Sfida aperta a magistrati e sentenze – Il capo di Italia Viva attacca i pm di Firenze (che processano i suoi genitori) e spaccia per assolto il prescritto Papa di Marco Lillo Italia Morta di Marco Travaglio Munitevi di un bel sacchetto da vomito e leggete qua: “…Vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Settembre : : Il dossier Stragi, B. è indagato pure per l’attentato all’amico Costanzo Firenze – Contestato all’ex Cavaliere come reato ipotetico, ma adesso i pm Turco e Creazzo dovranno chiedere una proroga o l’archivazione di Marco Lillo Il Pap’occhio di Marco Travaglio Mentre Facebook chiude pagine satiriche e letterarie perché gli algoritmi non capiscono le battute e tantomeno l’arte, e i giornaloni continuano a prendersela con le fake news ...

Titoli e aperture : la decisione sulla non punibilità del suicidio assistito raccontata dai quotidiani in Edicola : «Non punibile», ma a certe condizioni. Cioè come accaduto nel caso di Dj Fabo. Così si è espressa la Corte costituzionale contro chi agevola il suicidio assistito. La Corte parla di scelta «autonomamente e liberamente» presa dal paziente che sopravvive grazie a «trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile». La Corte adesso sollecita l'intervento del Parlamento che deve legiferare in materia. CORRIERE DELLSA ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Settembre : Premier e Bonafede vogliono alzare le pene e abbassare le soglie di impunità : Fisco amico Carcere agli evasori, i dubbi del Pd (e i paletti di Renzi) Lotta ai furbetti – Dem scettici sul piano dei 5S per inserire nel dl fiscale l’inasprimento delle pene e la riduzione dei tetti penali (alzati dall’ex Premier). Renziani in trincea di Wanda Marra Cervelli di ritorno di Marco Travaglio Era un po’ di tempo che stavamo in pensiero: non avevamo più notizie di Marianna Madia. Ci mancava il suo sguardo penetrante da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre : Renzi a caccia di soldi. Inchiesta sui fondi alla Leopolda : si cerca il tramite Donnini-Toto : Le strategie Politico e oratore: Renzi (ri)organizza le sue casse Assetto finanziario – L’ex premier lascia Italia Viva (e la Leopolda) ai comitati civici, lui avrà la sua fondazione per i grossi sostenitori e andrà in giro per conferenze e altro di Carlo Tecce Un pelo di talpa di Marco Travaglio Ora che le madamine sono un po’ in disuso e anche gli scemi (ma non i giornalisti) hanno capito che il Tav è un treno, dunque è maschile, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Settembre : “Abbiamo fatto più a Malta in 1 giorno di Salvini in 1 anno” : L’intervista “Una svolta: adesso il porto più vicino sarà pure Marsiglia” Giuseppe Conte – Da New York, impegnato nel summit sul clima, il premier interviene sul vertice di Malta: “Finiti i litigi di 14 mesi, l’Italia ha avuto aperture impensabili” di Paola Zanca Siete circondati di Marco Travaglio Un anno fa mi chiamò un amico commercialista e onesto: “Io ce la metto tutta per convincere i miei clienti a pagare le tasse. Ma i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Settembre : S’indaga sugli affari di Toto con l’uomo della Leopolda : Dieci anni in libertà Come forse avrete saputo (scherziamo…), il Fatto Quotidiano compie 10 anni. Tutto quel che c’era da raccontare, di questa meravigliosa avventura che naturalmente continua, lo trovate nel numero speciale di Millennium in Edicola. Oggi ci facciamo gli auguri con quelli che ci hanno inviato tanti amici del Fatto, personaggi del mondo della cultura e dello […] di Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco ...

Manovra economica - Greta e le mosse sull'immigrazione nei titoli dei giornali in Edicola : Per la Manovra sono necessari 16 miliardi. E il governo adesso dovrà fare i conti con l'Iva e le tasse. Intanto il ministro per l'Ambiente Sergio Costa tira dritto per la propria strada. È infatti intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e con l'ipotesi di fissare un'imposta sui voli aerei. Protesta della Coldiretti: è un attacco senza precedenti all'agricoltura. In ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre : “Italia Viva” mica tanto. Renzi e i mille comitati fantasma : Il dossier – Un partito fantasma comitati di Matteo più morti che vivi: risponde uno su 4 Il Fatto ne ha contattati 40: link che rimandano a studi legali, nessuna possibilità di interagire di Valentina Celi Il Centro dilettevole di Marco Travaglio La tentazione di accostare Italia Viva al Psdi di Nicolazzi era fortissima: sia in omaggio a Fortebraccio, sia perché Teresa Bellanova nei panni di Vincenza Bono Parrino con le sue ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Settembre : La procura di Firenze indaga per traffico di influenze l’avv : Open, indagato il presidente della cassaforte renziana traffico di influenze: è il reato contestato ad Alberto Bianchi per alcune consulenze Perquisito l’ufficio di Firenze: sequestrati bilanci e l’elenco dei finanziatori di Val. Pac. Il Fuorista di Marco Travaglio Alessandro Di Battista è un politico anomalo, e questo non è un difetto: è un pregio. Chi lo conosce davvero e non va dietro alla black propaganda sa che crede in ciò che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Settembre : Ruba due bottiglie : 4 anni di galera. Chiede tangenti : la Camera lo salva : Alla Camera La maggioranza “parallela” salva l’uomo di Forza Italia Dal Movimento sì all’arresto, giravolta dem – Niente domiciliari per Sozzani. I pidini ribaltano l’indicazione data in Giunta. Alla fine quasi 50 franchi tiratori di Ilaria Proietti Sozzoni di Marco Travaglio Mentre la casta stampata e politica si fa le pippe sul “nuovo” partito di Renzi, una natura morta comicamente ribattezzata Italia Viva, due voti della Camera ...