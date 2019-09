Il Senegal vince il campionato mondiale di Cous Cous di San Vito lo Capo

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 29 settembre 2019) La chef Mareme Cisse, del ristorante Ginger people&food di Agrigento, è Campione del mondo del WorldChampionship 2019 di SanLo. Mareme Cisse conquista anche il Premio per la migliore presentazione., Usa e Italia erano le nazioni finaliste deldel mondo didi SanLo. Nella cittadina trapanese oggi è in programma la giornata finale delFest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che si chiude oggi a SanLo. Gli sfidanti della finale deldiA sfidarsi per contendersi il titolo laese Mareme Cisse, del ristorante Ginger People&Food della cooperativa sociale Al Karub ad Agrigento, in gara con il figlio Falilou Diouf, Giuseppe Peraino, sanvitese, in squadra con il marsalese Francesco Bonomo e Massimiliano Poli, chef ad Eataly Paris Marais che ...