Il Segreto | trame spagnole | Tomas propone a Marcela di fuggire da Puente Viejo con lui

Trame Il Paradiso delle Signore 4 : Il nuovo amore di Riccardo ha un passato Segreto : Le Trame de Il Paradiso delle Signore hanno svelato sin da luglio la presenza di nuovi e molteplici protagonisti all'interno della fiction italiana per la prossima e quarta stagione. Una delle novità più inaspettate è stata quella di Angela, la ragazza che ruberà il cuore del bel Riccardo. La giovane ha alle spalle un passato oscuro e misterioso. Angela ha rubato il cuore del Guarnieri Riccardo Guarnieri, in seguito alla travagliata relazione ...

Il Segreto - trame spagnole : la marchesa Isabel è la cugina di Salvador Castro : Proseguono le vicende della soap opera spagnola Il Segreto. Sull’emittente televisiva Antena 3 c’è stata una svolta da qualche settimana. Nelle puntate iberiche attuali è iniziata la dodicesima stagione a seguito di un salto temporale di 4 anni, che ha segnato anche l’ingresso di Donna Isabel marchesa De Los Visos (Silvia Marsò). La new entry è approdata a Puente Viejo insieme ai figli Adolfo e Tomas, interpretati da Adrian Pedraja e Alejandro ...

Il Segreto trame : Matias rischia la cecità - Maria in gravi condizioni dopo un attentato : Le trame delle puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano un difficile momento per i figli di Alfonso e Emilia. Matias Castaneda e sua sorella Maria, infatti, rimarranno gravemente feriti durante un attentato alle nozze di Fernando Mesia. Se il padre di Camelia rischierà la cecità, la madre di Esperanza perderà l'uso delle gambe. Il Segreto: Matias e sua sorella feriti durante un attentato Matias e Maria ...

Il Segreto - trame spagnole : Matias vicino ad Alicia - Francisca ritorna in paese : Lo sceneggiato spagnolo Il Segreto scritto da Aurora Guerra è sempre ricco di colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, Matias Castaneda per via degli anni trascorsi in carcere sarà sempre più indifferente alla moglie Marcela Del Molino: per tale motivo, il figlio di Emilia e Alfonso invece di recuperare il tempo perso con la sua famiglia trascorrerà le sue giornate in compagnia della ...

Il Segreto - trame : Isaac apprende la verità sulla gravidanza di Antolina grazie ad Alvaro : Nelle puntate della famosa soap opera Il Segreto in onda in Italia la prossima settimana, ci sarà una scena tanto attesa da parte dei telespettatori. Finalmente Isaac Guerrero scoprirà tutta la verità sulla gravidanza della moglie Antolina Ramos. A smascherare l’ex ancella sarà il dottor Alvaro Fernandez, dopo essere fuggito da Puente Viejo con il patrimonio di Elsa Laguna pochissime ore prima del loro matrimonio. Il sostituto di Zabaleta dopo ...

Il Segreto - trame 27-28 settembre : Elsa e Consuelo iniziano a nutrire dei dubbi su Alvaro : Tanti colpi di scena accadranno nella soap opera de Il Segreto in questa ultima settimana di settembre. Le trame delle puntate in onda venerdì 27 e sabato 28 settembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne rivelano che la partenza di Alvaro Fernandez provocherà le perplessità di Elsa Laguna e Consuelo, le quali cominceranno a dubitare della sua buona fede dopo essere state influenzate dalla madre di Hipolito. Fernando Mesia, invece, lascerà ...

Il Segreto trame prossima settimana : Elsa ha un malore dopo la lite furibonda con Antolina : Le anticipazioni relative alla prossima settimana, che va dal 30 settembre al 5 ottobre, della soap opera Il Segreto rivelano che Elsa starà molto male in seguito al tradimento di Alvaro. L'uomo, infatti, deciderà di lasciarla e scapperà via con i suoi soldi. Una volta appresa la notizia, la povera fanciulla si mostrerà disperata e farà il possibile per mettersi sulle sue tracce. Isaac, intanto, farà di tutto per confortare la ...

Il Segreto - trame al 5 ottobre : Alvaro smaschera Antolina - il Sanchez muore : Le trame de Il Segreto in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5 annunciano che Roberto Sanchez morirà mentre il falegname aprirà gli occhi su Antolina Ramos. Scendendo nel dettaglio, Elsa rivelerà agli invitati che il matrimonio è stato annullato dopo essere stata lasciata da Alvaro Fernandez. Isaac si precipiterà alla locanda dove offrirà un spalla sui cui piangere all'ex fidanzata. A tal proposito, la Laguna pagherà il ...

Il Segreto trame : Fernando ritorna a Puente Viejo con la sua promessa sposa Maria Elena : Le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto ideato dall'autrice Aurora Guerra, sono sempre pronte a stupire. Le trame delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, anticipano che Fernando Mesia (Carlos Serrano) dopo essersi rifugiato a Madrid ritornerà in scena. Il figlio del defunto Olmo spiazzerà tutti i residenti di Puente Viejo, perché avrà al suo fianco Maria Elena Casado de Brey (Patricia ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Elsa comunica agli invitati che il matrimonio non ci sarà più: Alvaro l’ha lasciata. Isaac corre subito dalla Laguna al fine di consolarla. Antolina entra in crisi quando scopre da Dolores che le nozze non avranno luogo. Elsa, poco dopo, dà a Marcela dei gioielli con cui pagare le spese sostenute per il banchetto mai avvenuto. Saul vuole ...

Il Segreto - trame Spagna : Marcela inizia una tresca con Tomas durante l'arresto di Matias : Le trame de Il Segreto in arrivo dalla Spagna hanno dell'incredibile. Nel dettaglio, Marcela Del Molino sarà al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. La figlia di Paco, infatti, inizierà una relazione clandestina con Tomas de Los Vivos, un nuovo personaggio che arriverà durante l'allontanamento forzato di Matias Castaneda dal borgo iberico. Il Segreto al via la dodicesima stagione in Spagna Clamorosi colpi di scena arrivano dall'inizio ...

Il Segreto trame dal 22 al 29 settembre 2019 : Elsa abbandonata all'altare mentre Francisca consola Julieta : Le anticipazioni della soap per la quarta settimana di settembre rivelano che Francisca consolerà Julitea e la spronerà a reagire, Elsa dopo i preparativi delle nozze, verrà lasciata da Alvaro.

Il Segreto - trame : Adela sequestrata nella sua scuola da alcuni rivoltosi : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera di grandissimo successo in Italia. Le trame delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, si soffermano su Adela Arellano, uno dei personaggi storici delle vicende ambientate a Puente Viejo. La moglie di Carmelo, infatti, catturerà le antipatie di alcuni genitori, i quali arriveranno a tenerla in ostaggio nella sua scuola a causa delle sue presunte idee anarchiche. Il Segreto: i genitori ...

Il Segreto - trame 23-24 settembre : Raimundo impedisce a Don Anselmo di togliersi la vita : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Le trame delle puntate di lunedì 23 e martedì 24 settembre, in programma dalle ore 16:10 su Canale 5, svelano che Francisca Montenegro aiuterà Julieta Uriarte a reagire dagli abusi, mentre Don Anselmo deciderà di commettere una pazzia, se Raimundo Ulloa e Don Berengario non evitassero il peggio. Il ...