Il PD copia il M5S | penale per chi cambia casacca

Fonte : blogo

(Di domenica 29 settembre 2019) In vista delle elezioni regionali in Umbria, il Partito Democratico vuole evitare fughe verso il partito di Matteo Renzi eil Movimento 5 Stelle. Chiunque eletto tra le fila del PD decida di lasciare il partito dopo l’elezione dovrà pagare unada 30mila euro. Lo riporta oggi Il Messaggero in un articolo dedicato al rinnovo del consiglio regionale umbro, decapitato dall’inchiesta sui concorsi truccati all’ospedale di Perugia e che ha coinvolto proprio il partito di Nicola Zingaretti. Renzi: "Il Pd? Il mio avversario è Salvini" Renzi punta a diventare l'antagonista principale di Salvini. Gli italiani lo seguiranno? La decisione dei dem dal commissario scelto da Zingaretti per far ripartire il PD umbro, ovvero Walter Verini e dal nuovo tesoriere, il manager Paolo Coletti. Prendendo spunto da quanto fa ormai da anni ...

petergomezblog : Elezioni Umbria, “Penale di 30mila euro per chi abbandona il partito”. Il Pd copia il M5s per evitare fughe verso R… - RedazioneLaNews : Se il Pd copia il peggio del M5S - Ape_Corina : RT @RennaNietta: Ci hanno appellato come dittatori, anticostituzionali, fascisti quando il m5s propose una penale per chi lasciava il movim… -