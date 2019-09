Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) A vent’anni, non aveva dubbi: “Liberando se stessa, la classe operaia libererà il mondo intero. Ripetevo in continuazione frasi come questa. Ero un piccolo bolscevico, imbevuto del catechismo marxista. Per ogni domanda, avevo una risposta pronta. Preparavo la rivoluzione sociale in Italia, andando ogni giorno a San Basilio, nella periferia di Roma, tra sottoproletari, delinquenti, poveri cristi. Avevo la missione di agitare le masse e organizzarle. Perché, da un momento all’altro, poteva scattare l’ora della sollevazione”. A sessantasette anni, Fillippo la Porta è un critico letterario e un saggista militante, come si sarebbe detto una volta, uno di quelli capaci di prendere una pagina di narrativa e riscriverla nella trama della società, della politica, dell’esistenza, della mitologia contemporanea: “Leggere è ...

HuffPostItalia : 'Il narcisismo ha creato un esercito di perdenti. Educate i figli a fare quello che amano' - Alessio70740392 : RT @HuffPostItalia: 'Il narcisismo ha creato un esercito di perdenti. Educate i figli a fare quello che amano' - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: 'Il narcisismo ha creato un esercito di perdenti. Educate i figli a fare quello che amano' -