Il Napoli sa soffrire col Brescia e riparte | 2-1 al San Paolo

Napoli - the Champions siamo noi : soffrire e vincere - il mantra di Carlo : Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San Paolo cade il Liverpool campione d'Europa. Il grande calcio è qui. Ancelotti l'ha giocata a viso aperto, nessun...

Il Napoli è diventato grande. Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha saputo soffrire : I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare Napoli-Liverpool 2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare il Napoli per tenere l’intensità del Liverpool. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo ...