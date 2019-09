Il Milan crolla | terzo ko di fila | la Fiorentina mette nei guai Giampaolo

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di domenica 29 settembre 2019) Sconfitta pesante per il, chein casa contro lanel posticipo domenicale della sesta giornata. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca al 14' con Pulgar (rigore) e raddoppia al 66' grazie a Castrovilli. Donnarumma respinge un rigore a Chiesa (70'), poi Ribery cala il tris al 78'. L'unico squillo rossonero porta la firma di Leao (80').in 10 dal 55' per il rosso a Musacchio.

