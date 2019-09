Il Mattino sulla lotta al pezzotto | a breve il 95% delle trasmissioni pirata sarà

Mattino : rinnovo Zielinski - nodo sulla clausola rescissoria. : Il rinnovo di Zielinski è uno dei tanti a cui il Napoli sta lavorando. Per il polacco i contatti vanno avanti da tempo come riporta il Mattino il suo manager, nei blitz di primavera aveva strappato diversi sì alle sue richieste. E la fumata bianca sembrava davvero imminente L’unico nodo da sciogliere è quello relativo alla clausola rescissoria. Quella attuale è di 65 milioni di euro ed il manager del giocatore non vuole cambiare nulla. ...