Il futuro della serie tv Rai al Wired Next Fest con Volevo fare la rockstar

Malato terminale di cancro molto preoccupato per il futuro finanziario della moglie - mette in vendita spazi pubblicitari sulla sua tomba : Un’idea originale anche se macabra quella di un Malato terminale di cancro che ha deciso di mettere in vendita spazi pubblicitari sulle due urne che conterranno le sue ceneri. La pazza idea è stata realizzata da Aaron Jamison, un uomo Malato di cancro al colon, al quale i medici gli hanno diagnosticato pochi mesi di vita. L’uomo vive a Spingfield nell’Oregon negli Stati Uniti d’America ed è molto preoccupato sul futuro finanziario ...

Potito - in piazza da solo per il clima - premiato dalla Regione : “Rappresenta il futuro della Puglia” : Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha conferito al dodicenne Potito, che ieri ha manifestato da solo per il clima nella piazza di Stornarella, in provincia di Foggia, il premio Radici di Puglia: "Potito ha coraggio e sa spiegare le cose in cui crede. Rappresenta bene il futuro che vogliamo noi pugliesi".Continua a leggere

Hideo Kojima contribuisce a "definire il futuro della narrazione audiovisiva" : Hideo Kojima viene considerato una delle autorialità di maggior spicco all'interno dell'universo dei videogiochi e sono in molti a considerare il papà di Metal Gear e recentemente di Death Stranding, un vero e proprio guru.Proprio Kojima ha recentemente ricevuto un riconoscimento non da poco non dall'industria videoludica ma da quella cinematografica e in particolare dal Film Festival Cologne. Una premiazione che sicuramente sottolinea ancora ...

L’oceano - i ghiacci e i cambiamenti climatici : le scelte prese ora sono determinanti per il futuro del nostro oceano e della criosfera : L’ultimo Special Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evidenzia l’urgenza di dare priorità in maniera tempestiva ad azioni coordinate e ambiziose per affrontare cambiamenti persistenti e senza precedenti che riguardano l’oceano e la criosfera. Il rapporto rileva i benefici per lo sviluppo sostenibile di un adattamento ambizioso ed efficace e, per contro, i crescenti costi e rischi di ...

Il futuro della navigazione elettrica sui laghi : Repower-e approda sul Lago di Lugano : “Il futuro della navigazione elettrica sui laghi” è stato l’attualissimo tema presentato a bordo della Motonave “Lugano 1961” nello storico cantiere SNL di Castagnola. A questa importante conferenza sul futuro della mobilità elettrica sull’acqua, organizzata da Stan2services, Società navigazione del Lago di Lugano e Repower, sono intervenuti Marco Borradori – Sindaco di Lugano, Stefano Colombo – CEO Stan2Services Sagl, Agostino ...

PS VR guarda al futuro : cosa aspetta i fan della realtà virtuale? : Il compito di cui era stato investito PS VR sulla scena videoludica dedicata alle console non era di certo semplice. Riuscire a convertire utenti da sempre abituati all'esperienza in flat a proiettarsi totalmente all'interno dei giochi grazie alla realtà virtuale era una missione per cuori impavidi. Una missione che per PS VR si è sobbarcato ottenendo risultati promettenti, con la community di affezionati che va espandendosi mese dopo ...

Mancini : “Di Lorenzo? Penso che sarà un futuro giocatore della Nazionale” : Il Mattino intervista il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Un’intervista a tutto tondo in cui il tecnico risponde anche a diverse domande sulla Serie A, sulla Champions e su alcuni calciatori del Napoli. della prestazione del Napoli in Champions contro il Liverpool Mancini dice di essere rimasto colpito dallo spirito offensivo della squadra: “Che è poi quello che voglio anche dalla mia Italia. All’inizio, quando ho visto ...

Berger : “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen superiore a Leclerc” : Secondo Gerhard Berger, Max Verstappen e Charles Leclerc sono chiaramente le stelle della F1 del futuro. Anche se inizialmente si pensava che il 2019 sarebbe stato l’anno del duello per il Titolo tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, sono stati i due giovani piloti ad attrarre maggiormente l’attenzione. “Hamilton è leggermente diverso dato che è […] L'articolo Berger: “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen ...

Elezioni Israele - la posta in gioco non è il futuro di Netanyahu ma la salute della democrazia : Non so se Benjamin Netanyahu, premier israeliano degli ultimi dieci anni, vincerà le Elezioni che si svolgono oggi (17 settembre), ma i danni da lui procurati in questa tornata elettorale alla democrazia israeliana sono immensi. Egli, magari per soddisfare l’elettorato di estrema destra, attacca quasi quotidianamente i cittadini arabi israeliani. Alcuni giorni fa, ad esempio, il suo partito o chi per esso ha pubblicato in rete una minaccia di ...

Milano : il futuro della mobilità inizia a e_mob : Saranno tre giorni intensi quelli della 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia di Milano dal giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019. Lo saranno per il fitto programma previsto all’interno delle sale e nelle area esterne. E lo saranno perché la rivoluzione elettrica è prossima a divenire concreta. Lo confermano le vendite in forte crescita dei veicoli di tutti i comparti della mobilità, una tendenza ...

I 5 investimenti per il futuro più onerosi della Juventus di questa stagione : La Juventus, oltre ad investire molto per rafforzare nell'immediato la prima squadra (sono stati spesi 75 milioni per De Ligt, 16 milioni per Demiral e 30 milioni per Danilo, non contando gli arrivi a parametro zero di Ramsey, Rabiot e Buffon, i primi due guadagnano 7 milioni di euro a stagione mentre il portiere bianconero 1,5 milioni a stagione), ha deciso di spendere molto anche per i giovani. Alcuni sono andati a rafforzare l'under 23, che ...

Il futuro negato ai bambini della Siria : “Le nostre scuole distrutte dalle bombe” : Preparare lo zainetto con i libri e la merenda, salutare i genitori ed entrare a scuola. Ai bambini Siriani questi gesti quotidiani continuano ad essere negati a causa della guerra. Nella provincia nord occidentale di Idlib, tra scuole bombardate o adibite a rifugio per gli sfollati, circa la metà dei 650mila studenti rischia di non avere accesso all'istruzione.Continua a leggere

Bungie ci parla della rottura con Activision e della costruzione di un futuro migliore per Destiny - intervista : È stato un grande anno per Destiny, ma forse ancora più grande per il team che lo ha realizzato. Dopo la rottura della sua lunga relazione a lungo termina con il publisher Activision, adesso Bungie guida da solo il futuro del franchise. E sono già stati annunciati grandi cambiamenti: il cross-save, reso già disponibile negli scorsi giorni e l'imminente New Light, un punto d'accesso al modello free-to-play, oltre all'espansione, prevista per il 1 ...

MotoGp - il direttore tecnico della Honda svela : “il futuro di Lorenzo? Ecco cosa accadrà a breve…” : Il direttore tecnico di HRC ha parlato del futuro di Lorenzo, ammettendo come la Honda rimarrà al fianco del maiorchino in questo duro periodo E’ una stagione alquanto negativa per Jorge Lorenzo che, tra infortuni e cattive prestazioni, è rimasto ai margini del Mondiale 2019 di MotoGp. Alessandro La Rocca /LaPresse La Honda però non sembra decisa a mollare il proprio pilota, continuando a lavorare per permettergli di tornare ai ...