Il ciclismo tra due generazioni Cassani e il Mondiale di Harrogate

Mondiali ciclismo 2019 – Cassani lancia l’allarme : la strada per la prova in linea è completamente allagata! [FOTO] : Domani al via la prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019, ma la strada è allagata: Davide Cassani lancia l’allarme sui social Nella giornata di domani prenderà il via la prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019. C’è solo un problema di poco conto: la strada è completamente allagata! Se n’è accorto Davide Cassani, ct dell’Italia, che percorrendo il macchina la strada che domani dovranno ...

ciclismo - doppio rinnovo in casa Bahrain-Merida : Caruso e Colbrelli prolungano il proprio contratto : I due corridori italiani hanno deciso di prolungare il proprio accordo con la Bahrain: i dettagli del rinnovo Vincenzo Nibali lascerà la Bahrain-Merida al termine della stagione per trasferirsi alla Trek-Segafredo, Damiano Caruso e Sonny Colbrelli invece hanno deciso di prolungare il proprio contratto. I due corridori italiani hanno infatti firmato il rinnovo, il siciliano fino al 2022 mentre il bresciano fino al 2021. Felice il general ...

ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia trionfa tra gli Under 23 dopo 17 anni! Battistella in estasi dopo Giordani e Ivan Basso : Samuele Battistella ha vinto la prova in linea tra gli Under 23 ai Mondiali 2019 di Ciclismo, l’azzurro si è imposto nello Yorkshire dopo che l’olandese Eekhoff è stato squalificato a causa di un traino con la sua ammiraglia operato nella prima parte di gara. L’azzurro, originariamente secondo sul traguardo, ha potuto così festeggiare la medaglia d’oro e indossare la maglia arcobaleno facendo risuonare l’Inno di ...

ciclismo - Mondiali 2019 : Michael Matthews - la grande chance. L’australiano non teme la durezza del tracciato e punta allo sprint : Secondo a Richmond 2015, quarto a Doha 2016 e terzo a Bergen 2017. Michael Matthews è già salito due volte sul podio di un Campionato del Mondo negli ultimi quattro anni, ed è pronto per il definitivo salto di qualità per Yorkshire 2019. Mancano davvero poche ore alla prova in linea degli uomini Élite che andrà in scena domenica 29 settembre, e dove il capitano dell’Australia figura come uno dei più grandi favoriti, dato il percorso ...

ciclismo - Mondiali 2019 : chi è Samuele Battistella e dove correrà nel 2020. Passaggio tra i professionisti da re iridato : Samuele Battistella conclude il suo percorso giovanile nel migliore dei modi. Il corridore della Dimension Data for Qhubeka, promesso sposo per il 2020 del Team NTT, infatti, ha vinto il Campionato del Mondo U23 di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Un trionfo arrivato in una gara ove, al netto della squalifica di Eekhoff che lo aveva beffato in volata, si era dimostrato il più forte di tutti sugli strappi. Battistella è un corridore forte sia ...

Mondiali ciclismo 2019 – Gli Stati Uniti conquistano il terzo oro : Megan Jastrab di aggiudica la prova juniores femminile : Megan Jastrab regala agli Stati Uniti il terzo oro iridato: la statunitense si aggiudica la prova in linea juniores ai Mondiali 2019 Prosegue lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2019: in attesa della prova in line uomini elite, in programma per domenica, tanti giovani campioncini si stanno sfidando per le strade dello Yorkshire. Oggi, nella prova in linea juniores femminile, gli Stati Uniti sono riusciti a conquistare il terzo oro ...

ciclismo - Mondiali 2019 : Megan Jastrab trionfa con uno scatto sul finale - Italia deludente : Si è assegnato nella mattinata il titolo per la prova in linea juniores femminile ai Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Grandi protagoniste sono state le cadute, con un gruppo che ha trovato davvero tante difficoltà sui 92 chilometri da Doncaster ad Harrogate. A trionfare, così come nei colleghi uomini, sono ancora gli Stati Uniti: si impone con un attacco da finisseur Megan Jastrab. Inizio di gara molto insidioso, con il gruppo che ...

ciclismo - Mondiali 2019 : Sam Bennett sogna il colpaccio. L’irlandese sa difendersi sugli strappi. E in volata… : Tra i grandi favoriti della prova in linea riservata agli uomini Élite del Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire, e che andrà in scena domenica 29 settembre, troviamo senza ombra di dubbio il capitano della Nazionale irlandese, nonché campione nazionale, Sam Bennett. Il portacolori della Bora-Hansgrohe è reduce da una stagione corsa ad altissimi livelli, dove è riuscito a centrare la bellezza di tredici vittorie. È sempre stato competitivo, ...

ciclismo - Mondiali 2019 : Alessio Martinelli argento tra gli juniores! Titolo a Quinn Simmons : Italia e Stati Uniti sono le due Nazioni protagoniste della prova in linea juniores maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Nei 148 km da Richmond a Harrogate queste due squadre hanno fatto la corsa, salendo così sul podio iridato. L’azzurro Alessio Martinelli conquista una splendida medaglia d’argento, mentre l’oro va all’americano Quinn Simmons, che domina la gara, imponendosi in solitaria, e il bronzo al ...

ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Pronti ad ogni evenienza. Con la pioggia tracciato pericoloso” : Si avvicina sempre più l’appuntamento clou di questa stagione per il Ciclismo su strada: il giorno della prova in linea maschile del Mondiale di Ciclismo nello Yorkshire. Ancora un paio di giorni e arriverà l’attesissima domenica 29 settembre: nel pomeriggio sarà assegnata la maglia iridata. L’Italia sogna e ci prova: gli azzurri non trovano il successo dal lontano 2008, quando Alessandro Ballan si impose a Varese. A parlare ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Cronometro show per Dennis - vittoria di rabbia dell’australiano : uno splendido Ganna sul podio - Roglic delude : Rohan Dennis straordinario nella prova a Cronometro dei Mondiali di ciclismo 2019: anche Filippo Ganna sul podio E’ Rohan Dennis il campione del mondo a Cronometro: il ciclista australiano ha bissato oggi nello Yorkshire il successo di Innsbruck, prendendosi di rabbia un importante riscatto dopo una stgione difficile, ricca di polemiche e scintille. Dopo il caso nato al Tour de France, Dennis, in guerra legale con la Bahrain Merida, ...

Diretta cronometro/ Streaming video tv : in strada - si comincia! - Mondiali ciclismo - : Diretta cronometro individuale elite Mondiali ciclismo 2019 Streaming video e tv: comincia la gara sulla distanza di 54 Km, campione uscente Rohan Dennis.

ciclismo - Mondiali 2019 : l’altimetria e il percorso della prova in linea maschile. Tanti strappi nel finale : Oggi è il giorno della cronometro individuale, ma gli occhi di tutti ovviamente sono puntati sulla prova più attesa e più spettacolare dell’intera settimana iridata: domenica si corre nello Yorkshire la prova in linea dei Mondiali di Ciclismo, si assegna la maglia arcobaleno. Da Sagan ad Alaphilippe, passando per van der Poel e per il nostro Trentin, chi riuscirà a spuntarla? Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della prova in ...