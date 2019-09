Il Cagliari chiama | il Verona risponde | un gol per tempo e pari alla Sardegna Arena FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) Due tra le squadre candidatesalvezza, ma a guardare classifica e ultime prestazioni,potrebbero recitare un copione ben più importante in questa Serie A. E infatti non prevale nessuno nello scontro di questo pomeriggio: finisce 1-1, decidono le reti di Joao Pedro e Faraoni, una per. Il match si sblocca a ridosso della mezz’ora dopo un’azione prolungata dei padroni di casa. Castro prova a mettere più volte il pallone in mezzo, sempre respinto ddifesa ospite. Al terzo tentativo, si inserisce Joao Pedro che sfiora (non c’è piena certezza ma la Lega ha assegnato a lui il gol) e mette dentro per il vantaggio rossoblu. Iltiene bene, ma nella ripresa è un episodio a riequilibrare la gara: Pisacane, un po’ goffo e un po’ sfortunato, scivola in piena area col pallone tra i piedi dopo un ...

Devilriki78 : Piccola riflessione #acmilan #giampaolo Scorrendo la classifica ad esclusione di juve (con una rosa non di certo co… - FlavianoMorini : RT @BCC1920: #Cagliari, i convocati per la gara contro il #Verona #Maran ne chiama 25 - BCC1920 : #Cagliari, i convocati per la gara contro il #Verona #Maran ne chiama 25 -