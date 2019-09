I seggiolini salvavita sono in arrivo ma per applicare la legge non c' è fretta

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Cristina Bassi Il Consiglio di Stato dà il via libera al decreto attuativo per imporre l'obbligo entro ottobre. Ma sui tempi non c'è certezza Milano Il Consiglio di Stato ha dato il via libera (con osservazioni) al decreto attuativo indispensabile per l'applicazione dell'obbligo deianti abbandono per i bimbi in auto. È successo nella seduta di giovedì: dall'approvazione dellanumero 117 del 2018 è trascorso un anno. Dall'entrata in vigore, il 27 ottobre 2018,passati 11 mesi. Dopo la morte una settimana fa del bambino di 2 anni di Catania, dimenticato in macchina dal padre, si è parlato di lungaggini burocratiche, ritardi e «stop» da parte dell'Ue. Ora il dispositivo del Consiglio di Stato riassume tutte le tappe e descrive l'assurda trafila per cui, ancora oggi, una normaresta lettera morta. Il decreto attuativo del ministero dei Trasporti ...

