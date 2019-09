I morti per il terremoto in Indonesia di giovedì sono almeno 30

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro naufragio morti sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : oltre 50 persone in mare. E tra Spagna e Marocco naufraga un gommone : sette morti : Il Mediterraneo rischia di inghiottire altre vite e ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarle. Un barcone con oltre cinquanta Migranti a bordo si è infatti capovolto al largo della Libia. Nonostante Alarm Phone avesse allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta, come ha denunciato l’organizzazione, nessuno “ha mandato soccorsi”. E intanto più a ovest, sempre nel mare che divide l’Africa del nord ...

Migranti : Sami (Unhcr) - 'decine di persone alla deriva - quest'anno già 950 morti in mare' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Sta succedendo di nuovo. Decine di persone alla deriva, nella disperazione. Un alternativa sicura non può aspettare, un sistema di ricerca e salvataggio non può essere procrastinato. Sono già più di 950 i morti nel Mediterraneo quest’anno". Così, su Twitter, Carlotta

Ferrara. Iper Tosano sotto choc : in un incidente stradale morti Giulio Nali - Manuel Signorini e Miriam Berselli : Lavoravano nello stesso posto, all’Iper Tosano, a Ferrara. Tutti li conoscevano. Lo schianto nella notte, al ritorno dalla discoteca, ha

Usa - 12 morti per sigarette elettroniche : 21.52 Peggiora il bilancio delle malattie e dei morti legati al vaping con le sigarette elettroniche. Secondo i nuovi dati del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi di malattie riconducibili alle sigarette elettroniche sono 805 e il numero dei morti 12. Il conteggio precedente era di 530 casi di malattie e 7 morti.

Sisma in Pakistan - si scava per salvare vite : almeno 32 morti : E' salito ad almeno 32 morti e 476 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad e che è stato avvertito in diverse parti del Pakistan. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. A rendere difficili i soccorsi sono le ingenti piogge che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dal ...

Il numero di morti per il terremoto nel Kashmir pakistano è salito a 24 : Ieri un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito il Kashmir pakistano e almeno 24 persone sono morte secondo il più recente conteggio delle vittime. I feriti sono più di 450 e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’epicentro

Terremoto in Pakistan - disastro per una scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

Scoperta sconvolgente - tra le foglie di lattuga di un’insalata in busta due persone trovano pipistrelli morti : Due consumatori americani che non si conoscevano tra loro hanno acquistato entrambi una busta d’insalata da una catena di supermercati la WalMart e hanno fatto una Scoperta assurda. Le due persone hanno trovato tra le foglie di lattuga il corpo di alcuni piccoli animaletti in evidente stato di decomposizione. Le buste d’insalata con il loro orribile contenuto sono state fatte recapitare a un istituto d’analisi che ha verificato che il ...

Usa - spari sui clienti in un bar affollato di persone : 2 morti e 9 feriti a Lancaster : La violenta sparatoria in un locale affollato di clienti della città di Lancaster, nello stato del South Carolina. Due persone sono rimate uccise e altre 9 ferite tra cui quattro sono ora ricoverate in gravissime condizioni. Gli autori della sparatoria non sono stati ancora individuati e sono in fuga.Continua a leggere

Superbatterio New Delhi : 90 casi in Toscana - 36 morti sospette : “Oggi esce il dato settimanale dell’Agenzia regionale di sanità ed è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l’infezione. Sappiamo che i decessi sono all’incirca nella misura del 40%”, pari a 36 casi con sepsi. Lo ha detto l’assessore al Diritto alla salute e al Sociale Stefania Saccardi, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, rispondendo ad una domanda sul proliferarsi in ...

OMS : il mondo non è “preparato per la pandemia - si diffonderebbe in pochi giorni e farebbe 80 milioni di morti” : Secondo il report annuale del Global Preparedness Monitoring Board, la commissione istituita da Banca Mondiale e Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo non è preparato ad affrontare una eventuale pandemia, che in poco tempo provocherebbe decine di milioni di vittime mettendo a rischio anche l’economia. Il rapporto rileva che tra il 2011 e il 2018 l’OMS ha registrato 1483 epidemie nel mondo in 172 Paesi (tra cui Ebola e Sars), ...

Per gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

Sigarette elettroniche - è allerta negli Usa : 7 morti - “livelli pericolosi di una sostanza cancerogena”. Evitare gli acquisti online o fuori dall’Ue : E’ allerta negli Stati Uniti dove si sono verificati 7 decessi a causa delle Sigarette elettroniche. Quale la reale causa della morte? Si indaga, nonostante gli esperti specifichino che nell’Unione Europea la vendita delle e-cig è regolamentata da leggi ben precise che tutelano i consumatori riducendo al minimo i rischi. I casi in cui le Sigarette elettroniche possono risultare letali sono infatti legate a un erroneo o illecito ...