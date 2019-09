Huawei Mate 30 Pro la migliore fotocamera su smartphone

Lo sconto del 35% fa andare a gonfie vele le vendite degli Huawei Mate 30 : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro fanno registrare incassi da oltre 64 milioni di euro in un solo minuto in Cina: riuscirà Huawei a strappare la prima posizione a Samsung sul mercato globale? L'articolo Lo sconto del 35% fa andare a gonfie vele le vendite degli Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro : Installare Google Play Store su Huawei Mate 30, Mate 30 Pro la guida uso smartphone per Installare Google Play Store su Huawei

Occhio alle offerte no IVA Mediaworld fino al 29 settembre : sconti Huawei Mate 20 Lite - iPhone XR e non solo : Parte con il botto questo weekend di fine settembre con il via alle offerte no IVA di Mediaworld. La catena di elettronica ha deciso di scontare molti dei suoi prodotti dell'imposta fiscale e di fatto si potranno cogliere una serie di occasioni per diversi brand, soprattutto nel settore smartphone. Vanno dunque chiarite le modalità della promozione così come i suoi tempi di validità. Le offerte no IVA Mediaworld saranno disponibili sia oggi ...

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10.

Inarrestabile EMUI 10 : dal 27 settembre serie Huawei Mate 10 in prima linea con la beta : Arrivano piuttosto inaspettate alcune novità riguardanti la serie Huawei Mate 10, con alcuni smartphone che a partire da oggi 27 settembre sono stati inclusi nel programma beta di EMUI 10. Cosa sta succedendo più nello specifico? Dopo le ultime patch di agosto per il modello Pro trattato sulle nostre pagine poche settimane fa, questo venerdì occorre guardare avanti con alcune notizie per nulla scontate. Soprattutto per quanto concerne la ...

Le vendite globali di Huawei stanno andando bene e la società pensa a un Mate X con stilo : He Honglu, vicepresidente del business consumer di Huawei ha affermato che nonostante le incertezze e le grandi sfide, la società ha ancora mantenuto una rapida crescita nel mercato internazionale. Huawei sta inoltre brevettando uno smartphone pieghevole quasi identico al Mate X, ma con una penna stilo facile da riporre nella barra laterale.

L'aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20

Stravince la fotocamera del Huawei Mate 30 Pro : DxOMark lo incorona re assoluto : Il Huawei Mate 30 Pro nasce come uno smartphone altamente controverso per l'assenza di default dei servizi griffati Google (il colosso di Mountain View non ha potuto fare altro che omologarsi alle disposizione del governo americano, proponendosi comunque di non mettere in difficoltà la società cinese, come dimostrato dalla possibilità di installare facilmente le proprie applicazioni a bordo del suo nuovo smartphone, a riprova del fatto che di ...

Partita la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 il 26 settembre : da dove e con cosa si parte : Oggi 26 settembre parte la distribuzione dell'aggiornamento EMUI 10 sui Huawei Mate 20. Il grande passo è stato preannunciato, nei giorni scorsi, dal via alle iscrizioni al programma sperimentale. Ora, come conseguenza, la relativa OTA del pacchetto è stata resa disponibile per chi ha deciso di partecipare alla fase di test. Da dove si parte con la distribuzione della EMUI 10 sui Huawei Mate 20? C'era da aspettarselo, il primo rilascio è ...

Huawei Mate 30 Pro : ecco come funziona lo slow motion a 7680 fps : Una delle funzionalità più interessanti del nuovo Huawei Mate 30 Pro è la capacità di registrare video in slow motion all'impressionante frequenza di 7680 fotogrammi al secondo, quando i più accreditati rivali si fermano ben lontani a un seppur onorevole valore di 960 fps. Una capacità otto volte superiore. come funziona questa tecnologia? A spiegarlo […]

Installazione servizi Google facile sul Huawei Mate 30 Pro : nessun blocco particolare : Il fatto che sul Huawei Mate 30 Pro, così come sul Mate 30, non siano stati inseriti di default i servizi di Google ha gettato un po' di sconforto sugli utenti che erano intenzionati ad acquistarlo. Il fastidio percepito è più che naturale, soprattutto per un mercato che è solito poggiare la propria esperienza sulle applicazioni del colosso di Mountain View. Il ban USA dello scorso maggio è alla base di questa situazione: qualora le cose ...

