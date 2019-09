Hockey pista - Serie A1 : Viareggio e Correggio ottengono i primi tre punti stagionali : Dopo le prime quattro partite di sabato, si arricchisce di altri due risultati la prima giornata del Campionato italiano di Serie A1 di Hockey pista, che in questa domenica ha visto disputarsi le sfide Bassano-Viareggio e Correggio-Follonica. Nel match disputato in Veneto, ad avere la meglio sono stati gli ospiti con il punteggio di 2-3. I vicecampioni d’Italia iniziano quindi la loro stagione nei confini del Bel Paese espugnando la pista ...

Hockey pista - Serie A1 : al via il campionato n. 97. La presentazione delle 14 squadre partecipanti : Mazze da incrociare, pattini da far girare, palline da insaccare, tiri da parare. L’attesa sta per finire: sabato torna il campionato Italiano di Hockey pista, con la sua edizione numero 97. Andiamo quindi a conoscere – in ordine alfabetico – le 14 partecipanti alla Serie A1 2019/2020. STEMA BASSANO Nuovo progetto in casa Bassano 1954 con l’arrivo dell’allenatore Gaetano Marozin dal Thiene. Moltissimi gli addii, ma ...

Hockey pista - Supercoppa Italiana 2019 : Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto 5-1 nella decisiva gara di ritorno : Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, il Forte dei Marmi travolge in casa il Breganze per 5-1 nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana di Hockey pista e si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è ...

Hockey pista - Supercoppa Italiana : Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto 5-1 nella decisiva gara di ritorno : Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, il Forte dei Marmi travolge in casa il Breganze per 5-1 nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana di Hockey pista e si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è ...