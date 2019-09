Harakiri Ferrari a Sochi | il Gp di Russia si trasforma in un incubo | doppietta Mercedes e

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Vettel si ritira per un problema meccanico, Hamilton ne approfitta e supera Leclerc grazie alla Virtual Safety Car: nel finale il monegasco prova a sorpassare Bottas ma resta terzo Laconsegna allaunasul piatto d’argento,ndo una giornata da sogno in un vero. Il Gran Premio dirimane un feudo del team di Brackley, che sfrutta un guasto occorso sulla macchina di Vettel per prendersi un successo insperato, considerando la velocità delle SF90H rispetto alle W10 di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Il campione del mondo sfrutta la Virtual Safety Car esposta per il guaio al tedesco e sopravanza Leclerc, che decide poi di rientrare per montare le gomme rosse ritrovandosi dietro il finlandese. Una scelta che non paga, visto che il monegasco non riesce nel finale a sopravanzare il driver di Nastola, chiudendo terzo una gara che ...

Gabriele44521 : @BobmarioM @GGiglio99 @SkySportF1 Se il muretto #Ferrari, non faceva harakiri #Vettel sarebbe stato davanti a tutti - BeppeGatti : Complimenti a Ferrari e a Gianni e Binotto ...una strategia perfetta ... l'alternativa era di fare harakiri prima d… - e____a_____ : Oggi, la Ferrari fa un harakiri. Me lo sento! -