Google Play aggiunge un’opzione per “ripulire” il proprio account con un tocco

Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro : Installare Google Play Store su Huawei Mate 30, Mate 30 Pro la guida uso smartphone per Installare Google Play Store su Huawei

I malware continuano ad affollare il Play Store : 25 applicazioni segnalate a Google : Questa settimana due ricercatori di Symantec Threat Intelligence hanno rivelato di aver segnalato a Google un gruppo di 25 applicazioni Android dannose disponibili tramite Google Play Store che eludono il rilevamento durante lo screening di sicurezza. Al primo avvio dopo l'installazione queste app scaricano in remoto un file di configurazione dannoso che visualizza annunci a pieno schermo anche quando le app sono state chiuse. L'articolo I ...

Google Play Pass potrebbe segnare la fine dei titoli indie? : I servizi in abbonamento sono approdati anche su mobile con Apple Arcade, disponibile da pochi giorni, che offre una serie di titoli da giocare ad un prezzo mensile di 4,99 euro. In arrivo anche Google Play Pass, che attualmente è disponibile esclusivamente in America.Ma è proprio quest'ultimo abbonamento che, secondo uno sviluppatore indipendente, potrebbe segnare la fine dei titoli indie, in quanto pagherebbe in royalties gli studi, in base a ...

L’app di Instagram è stata cancellata da Google Play : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) L’app Instagram per Android è stata momentaneamente cancellata da Google Play ossia il mercato di contenuti per smartphone e tablet con il sistema operativo del robottino verde. Basta una rapida ricerca e, almeno al momento della stesura di questo articolo, oggi 24 settembre non si trova traccia dell’applicativo. Paradossalmente, però, rimangono a disposizione gli altri software ...

Tanti giochi - app e icon pack gratis o scontati sul Google Play Store per poco tempo : Sono Tanti i giochi, le app e i contenuti per personalizzare i dispositivi Android ad essere in offerta in queste ore per un periodo di tempo limitato sul Play Store L'articolo Tanti giochi, app e icon pack gratis o scontati sul Google Play Store per poco tempo proviene da TuttoAndroid.

Google Play Pass è il servizio in abbonamento dell'universo Android : prezzo - giochi - app e tutti i dettagli : Praticamente tutti tra addetti ai lavori e semplici utenti si chiedevano quanto ci avrebbe messo Google a rispondere alla mela morsicata e al suo Apple Arcade e nella tarda serata di ieri è ufficialmente arrivata la risposta che tutti attendevano. Google Play Pass è un servizio in abbonamento diverso da quello di Apple ma sicuramente da tenere d'occhio.Il lancio per il momento riguarda solo gli USA ma avverrà a breve anche nelle altre nazioni. ...

Due applicazioni rimosse da Google Play Store : Google ha rimosso dal Google Play Store due applicazioni. Ad averle scoperte sono stati i ricercatori della società Wandera

Google lancia Play Pass negli USA - un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi : Google sta introducendo un nuovo modo per fruire i contenuti offerti dal Play Store con Google Play Pass, un nuovo servizio in abbonamento che consente di accedere a oltre 350 app e giochi completamente sbloccati, privi di pubblicità, acquisti in-app e pagamenti anticipati. L'articolo Google lancia Play Pass negli USA, un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi proviene da TuttoAndroid.

Huawei senza i Google Play Services : la soluzione pensata dai cinesi : Sappiamo che i Huawei Mate 30 sono stati ufficializzati al netto dei Google Play Services, per la mancata licenza maturata nel corso dei mesi passati (in questo articolo vi abbiamo spiegato se conviene o meno acquistarli a certe condizioni). Come verranno sostituiti? Ci penseranno i Huawei Mobile Services. Pur restando in attesa di comprendere come evolverà la situazione per quanto riguarda il ban USA, il produttore cinese, per non restare ...

Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con adware : Il team di Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni che insieme sono state scaricate ed installate oltre 1,5 milioni di volte dagli utenti Android L'articolo Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con adware proviene da TuttoAndroid.

Ecco tanti giochi e app in offerta sul Google Play Store per poco tempo : Sono numerosi i giochi e le app che in queste ore sono disponibili in offerta sul Google Play Store sia gratuitamente che con uno sconto importante L'articolo Ecco tanti giochi e app in offerta sul Google Play Store per poco tempo proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha un piano da un miliardo di dollari per sostituire i Google Play Services : L'impossibilità di utilizzare i servizi Google non spaventa Huawei, che rilancia gli Huawei Mobile Services, con AppGallery e numerose alternative. L'articolo Huawei ha un piano da un miliardo di dollari per sostituire i Google Play Services proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Maps - One - Play Film - Chrome e Files con i nuovi update : Ecco tutte le ultime sulle app di Google che si aggiornano con nuove funzionalità e nel contempo promettono funzioni inedite. Scopriamo insieme tutti i dettagli. L'articolo Quante novità per Google Maps, One, Play Film, Chrome e Files con i nuovi update proviene da TuttoAndroid.

Tema scuro per il Google Play Store : screenshot stupefacenti : Se anche il Google Play Store avesse un Tema scuro? In effetti è proprio così: XDA Developers ne ha dato la prova concreta, fornendo anche gli screen di come sarà questa specifica modalità. I contenuti sono relativa ad un Google Pixel 2 XL equipaggiato con Android 10 (premettiamo che non tutti gli esemplari dotati di tale configurazione sono riusciti ad ottenere lo stesso risultato, figlio di test avvenuti lato server da parte di Google). ...