Golf | PGA Tour 2019 | Cameron Champ vola in testa al Safeway Open dopo tre giri | 22°

Golf - PGA Tour 2020 : gran secondo round di Bryson DeChambeau. L’americano guida il Safeway Open - buon 10° Francesco Molinari : Il fine settimana del PGA Tour continua senza interruzioni. I protagonisti del circuito più ricco sono impegnati nel Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Quando si sono conclusi i primi due round troviamo al comando Bryson DeChambeau. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -12 (132 colpi) grazie ad un superbo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa nel Safeway Open. Ottimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari al via del Safeway Open. Field di buona caratura con Mickelson e Thomas : Il PGA Tour passa sulla West Coast dove questo weekend si disputerà il Safeway Open 2019, sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California. Probabilmente questo evento è il più importante tra i tornei autunnali americani, anche grazie al cospicuo investimento di Safeway, e nonostante in Europa si svolgerà il celebre Alfred Dunhill Links Championship, il Field di questo torneo sarà molto succulento, soprattutto se rapportato con le ...

Golf – Safeway Open : Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour dopo un mese - che sfida con Mickelson : L’azzurro torna a giocare nel PGA Tour ad un mese dall’ultima apparizione, sfidando Mickelson e Thomas nel Safeway Open Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour, dopo oltre un mese dall’ultima apparizione, prendendo parte al Safeway Open, terzo torneo della stagione 2019/2020 in programma al Silverado Resort&Spa di Napa in California. Sebbene alcuni big non abbiamo ancora ripreso e altri siano impegnati in Europa, il ...

Golf - PGA Tour 2019 : Sebastián Muñoz trionfa al playoff del Sanderson Farms Championship beffando Sungjae Im : Il colombiano Sebastián Muñoz ha trionfato al Sanderson Farms Championship 2019, il secondo evento della nuova stagione del PGA Tour. A Jackson, nel Mississippi il nativo di Bogotà ha chiuso il torneo a -18 dopo un quarto round da 70 colpi, entrando nel playoff assieme al sudcoreano Sungjaem Im (-6 di giornata), grazie a un birdie proprio all’ultima buca. Alla prima di spareggio, che si è giocata nuovamente sul par 4 della 18,entrambi ...

Golf - Eurotour – Danny Willett trionfa nel BMW PGA Championship : 14° il campione uscente Molinari : Danny Willett si aggiudica il BMW PGA Championship: Francesco Molinari, campione uscente, termina il torneo in 14ª posizione Danny Willett ha firmato con 268 (68 65 68 67, -20) colpi il BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si è disputato al Wentworth Golf Club (par 72) di Virginia Water, in Inghilterra, dove Francesco ...

Golf - PGA Tour 2020 : Sebastian Muñoz davanti a Carlos Ortiz e Byeong Hun An dopo il terzo giro al Sanderson Farms Championship : Al termine del terzo giro del Sanderson Farms Championship, torneo del PGA Tour per la stagione 2019-2020 che si disputa a Jackson, nel Mississippi, al comando c’è il ventiseienne colombiano Sebastian Muñoz, mai vincitore sul Tour americano. Con il suo -9 di giornata recupera otto posti, si porta a -16 e precede il messicano Carlos Ortiz, a -15, e il sudcoreano Byeong Hun An, leader di ieri e ora a -14 dopo aver girato in -2 contro anche ...

Golf – BMW PGA Championship : Francesco Molinari risale al nono posto - in testa la coppia Rahm-Willett : L’azzurro è entrato nella top ten ad un giro dalla conclusione, in testa rimangono Jon Rahm e Danny Willett Francesco Molinari, campione in carica, è salito dal 12° al nono posto con 208 (69 70 69, -8) colpi a un giro dal termine del BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al Wentworth Golf Club ...

Golf - European Tour 2019 : Rahm e Willett restano in testa dopo il Moving Day al BMW PGA Championship. Molinari risale ed è 9° : Il Moving Day del BMW PGA Championship 2019, il torneo di Golf più prestigioso della stagione dell’European Tour, si è appena concluso con la conferma in testa della coppia che guidava il field dopo il secondo giro. Sull’affascinante campo par 72 del Wentworth Club (Gran Bretagna) lo spagnolo John Rahm e l’inglese Danny Willett hanno tenuto i nervi saldi e sono rimasti appaiati in cima alla leaderbord con lo score di -15 e ...

Golf - PGA Tour 2020 : An Byeong-hun al comando del Sanderson Farms Championnship : Il Sanderson Farms Championshp (montepremi 6,6 milioni di dollari) continua la sua battaglia con le avverse condizioni climatiche. Anche il secondo round è stato interrotto dapprima per pioggia, poi per oscurità. Per questo motivo dopo le prime due giornate la classifica è più che provvisoria. Sul percorso par 72 del Country Club of Jackson sito nell’omonima città del Mississippi (Stati Uniti) guida la leaderboard An Byeong-hun. Il ...

Golf – BMW PGA Championship : Rahm e Willett al vertice - Francesco Molinari 12° : Nel BMW PGA Rahm e Willett al vertice, 12° Francesco Molinari. Al Wentworth GC Rose e Stenson terzi, e restano in gara Paratore, Pavan ed E. Molinari Francesco Molinari, campione in carica, 12° con 139 (69 70, -5), ha guadagnato due posizioni nel secondo giro del BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm e Danny Willett davanti a metà BMW PGA Championship - 12° Francesco Molinari. McIlroy si salva : Si è concluso poco fa il secondo giro del BMW PGA Championship, in corso di svolgimento al Wentworth Golf Club di Virginia Water. Al comando di uno dei più celebri tornei dell’European Tour e delle Rolex Series ci sono, dopo 36 buche, lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Danny Willett: entrambi sono a -11, con l’iberico capace di un -5 di giornata e l’ex vincitore del Masters in grado di trovare la miglior prestazione di ...

Golf – BMW PGA Championship : buona partenza di Pavan e Molinari - in testa l’inglese Wallace : Pavan si assesta al quinto posto mentre Molinari al quattordicesimo, al comando Wallace davanti a Rahm e Stenson Bella partenza di Andrea Pavan, quinto con 68 (-4) colpi, e di Francesco Molinari, campione in carica, 14° con 69 (-3) nel BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al Wentworth Golf Club (par ...

Golf - PGA Tour 2020 : Tom Hoge guida il Sanderson Farms Championship : La nuova stagione del PGA Tour continua con il Sanderson Farms Championship (montepremi 6,6 milioni di dollari). L’evento si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson sito nell’omonima città del Mississippi (Stati Uniti) da ormai 51 anni, divenendo così uno degli appuntamenti fissi del circuito Golfistico più ricco. Al termine della prima giornata troviamo al comando Tom Hoge. L’americano guida con lo score di -8 ...