Gli eletti che lasciano il Pd in Umbria dovranno versare 30mila euro

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Un versamento diper chi lascia il Pd in. È la misura dai vertici locali del partito per evitare la fuga verso Italia Viva. Dal Pd umbro fanno sapere che “non si tratta di una penale ma di un consensuale riconoscimento della eventuale provocazione di un danno. È una proposta nata da un candidato per fare in modo che chi rompe il patto, con il partito e con gli elettori, ne prenda atto e aiuti a ridurre il danno”. Dopo la consegna delle liste dei candidati alle regionali del 27 ottobre in Corte d’Appello, il gruppo dem in corsa per il consiglio regionale è stato convocato da un notaio per firmare le candidature. Il Messaggero riporta le dichiarazioni di uno di loro:Già una novità rispetto al passato, quando era il notaio a presentarsi al partito. Ma, come si anticipava, c’è ...

AnnaAscani : Il #vincolodimandato è uno strumento barbaro di controllo degli eletti da parte del capo politico di turno. In demo… - LiaQuartapelle : L'unico #vincolodimandato che un parlamentare deve rispettare è con la sua coscienza e nella trasparenza con gli el… - CinziaEmanuelli : RT @HuffPostItalia: 'Una penale da 30mila euro per gli eletti che lasciano il Pd in Umbria' -