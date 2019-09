Giornalista molestata in diretta tv | “Ecco i tuoi tre secondi di fama” Denunciato un uomo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Dallo studio di Wave 3 News parte il collegamento a un festival musicale, a Louisville, e la reporter Sara Rivest inizia a raccontare inciò che sta accadendo. Dopo pochi, però, viene distratta dal passaggio di alcuni uomini. Uno di loro si ferma, torna indietro e tenta di baciarla. “Questo non è appropriato” ha subito detto lei, evidentemente in imbarazzo. Lahal’accaduto e su Twitter, pubblicando il video, ha scritto: “Ehi, signore, ecco itredi notorietà. Che ne dici di non toccarmi?”. Il responsabile è stato identificato eper molestie. L'articolointv: “Ecco itredi fama”.unproviene da Il Fatto Quotidiano.

