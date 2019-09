Giampaolo | «Stasera sembrava che il Milan non si fosse mai allenato insieme»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Intervista dia Sky Sport. A Torino la squadra ha giocato una partita ricca di personalità, mi era piaciuta, avevo intravisto sprazzi di cose che voglio la squadra faccia. Oggi la partita è stata giocata male individualmente con poco senso collettivo, poi ci sono giovani forti a livello individuale ma la differenza la fa il senso della squadra. Quando le cose non vanno, bisogna avere la forza di aggrapparsi all’essere squadra. I tifosi sono abituati a ben altro, sono giustificati, nulla da dire. Mi assumo le mie responsabilità dire, ma vado avanti. Sono convinto delle mie idee.che la squadra non avesse mai fatto un allenamento, questo mi infastidisce e delude. Al di là di ogni singolo calciatore. Bisogna anche non bagnarsi, a tratti invece ci siamo bagnati. Oggi la partita pesava, era da vincere. Eravamo meno brillanti. Devo tirare il ...

