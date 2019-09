Ghiacciaio a rischio crollo sul massiccio del Monte Bianco | “Situazione sotto controllo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d’Aosta per avere informazioni in merito all’allerta per ildi Planpincieux, suldel. Dal presidente Antonio Fosson sono giunte rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione ècontrollo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà presto in visita in Valle D’Aosta. L'articolosuldel: “Situazionecontrollo” Meteo Web.

Agenzia_Ansa : 'Non c'è alcun ghiaccio che può cadere su #Courmayeur, non sta cadendo il Monte Bianco, non c'è alcun pericolo per… - RaiNews : Allarme a #Courmayeur per il rischio cedimento di una parte del ghiacciaio #Planpincieux. Le immagini - Agenzia_Ansa : #Clima, a rischio crollo un ghiacciaio sul #MonteBianco #ANSA -